Un match long de plus d’un mois se termine sur un 0-0

Ajaccio 0-0 Bastia

Expulsions : Puch-Herrantz (87e) et un adjoint côté AJA.

Un drôle de match pour un résultat pas très drôle.

Une rencontre démarrée le 26 octobre, et terminée le 3 décembre… sans but. Le derby corse Ajaccio – Bastia, suspendu après des incidents dans les tribunes du stade Michel-Moretti, a repris comme prévu à la 42e minute, 38 jours après. Et la mi-temps n’aura duré qu’une petite minute.

Dans une drôle d’ambiance et à huis clos, l’arbitre Olivier Thual a ensuite arbitré un derby corse dans sa plus haute dimension : rien ou presque à se mettre sous la dent, mais alors rien du tout. Enfin si : un tir cadré à la… 87e minute. Une tête mollassonne, signée Everson Junior Pereira da Silva. Cette même minute, lors de l’offensive bastiaise, l’Ajaccien Mehdi Puch-Herrantz a fauché par-derrière Tom Meynadier. Celui-ci s’est relevé immédiatement, a démarré une bagarre, soutenu par son capitaine Dominique Guidi, qui a des faux airs de Sandro Tonali par ailleurs. Olivier Thual a ensuite dégainé la biscotte pour un adjoint de Mathieu Chabert, qui demandait un penalty difficile à accorder pour une poussette sur Aboubakary Kanté. Les tensions et noms d’oiseaux ont continué à fuser après le coup de sifflet final d’une rencontre définitivement à oublier.

[📺 LIVE] 🇫🇷 #ACASCB 😅 Puisque le match n'a repris qu'il n'y a 3 minutes, la mi-temps d'Ajaccio – Bastia est plus qu'expéditive !#beINLigue2 pic.twitter.com/ba9iCUGpzz — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 3, 2024

Ce derby est fini, et c’est peut-être la meilleure des nouvelles.

