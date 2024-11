La veille de son agression, Paul Pogba fuyait d’un restaurant après avoir croisé un marabout

Resto basket.

Au cours d’un interrogatoire long de plus de sept heures, Adama C., l’ami d’enfance de Paul Pogba mis en cause dans la séquestration du joueur, est revenu sur un étrange évènement survenu le 18 mars 2022. La veille de l’attaque à main armée à Montévrain, Paul Pogba se trouvait avec « un autre groupe d’ami » dans un établissement du très cossu seizième arrondissement de Paris. En pleine soirée, il aurait croisé un individu qui « l’effraie », et demandé à son groupe ainsi qu’à son garde du corps de quitter les lieux au plus vite, avant de fuir en courant dans les rues de Paris.

L’angoisse face à un marabout

« C’est une personne qui l’effraie avec qui il avait coupé tous ses liens », a détaillé Adama C. Mal à l’aise, il a un temps refusé de donner le nom de l’individu. « Il s’appelle Grandé », a-t-il finalement confié, expliquant qu’il s’agissait du fameux marabout auquel auraient été versées d’importantes sommes d’argent. La simple évocation de ce nom a semblé provoquer une réelle angoisse chez l’ancien homme de confiance de Paul Pogba, quand bien même le nom du marabout revenait déjà lors de l’enquête, en plus d’avoir été rapidement cité dans la presse.

Questionné sur la clef USB contenant les éventuelles preuves du recours au marabout que Mamadou aurait exhibé, Adama a assuré n’avoir jamais assisté à une telle scène. « Beaucoup de choses ont été inventées dans cette affaire », a ensuite affirmé l’accusé. « Je n’ai pas parlé de clef USB », a confirmé Mamadou M. lors de son interrogatoire qui a suivi.

Quid de la clef contenant les photos de Nasser ?

