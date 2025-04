En grande difficulté, la Sampdoria rappelle Roberto Mancini

Expendables à l’italienne.

Après une année catastrophique avec la sélection saoudienne, Roberto Mancini fait un retour aux sources. Plus grand joueur de l’histoire de la Sampdoria où il forma un duo magique avec Gianluca Vialli, le champion d’Europe 2020 revient en terres génoises. Alors qu’il n’a pas entraîné un club italien depuis 2016 et l’Inter, le technicien revient dans un tout autre rôle.

Un temps pressenti pour revenir sur le banc, l’ancien milieu offensif va laisser la place à de vieux amis. Alberico Evani, ancien joueur de la Sampdoria et adjoint de la Nazionale, prend les rênes de l’équipe. Il sera épaulé par Attilio Lombardo, autre grand nom de la Samp’ et adjoint de la sélection italienne en 2020. Quant à Roberto Mancini, on pourra le trouver derrière le rideau, en tant que directeur technique.

Proches de casser leur pipe

Il faut dire que la situation appelle à un changement drastique. Un de plus. Quatre entraîneurs (les précédents étant Andrea Pirlo, Andrea Sottil et Leonardo Semplici, NDLR), deux victoires en championnat depuis novembre, et la Sampdoria pointe à une piteuse 18e place. Une infamie pour une institution qui compte Rémi Oudin et Mbaye Niang dans ses rangs.

Le trio d’anciens devra cependant faire avec une ambiance électrique. En plus de l’enjeu et d’une grande valse des entraîneurs, la rage gronde au sein des Blucerchiati. Après une nouvelle défaite contre La Spezia (0-2), des supporters ont tagué les murs du siège social, situé à Bogliasco. « Vous êtes tous responsables », pouvait-on lire, adressé à Matteo Manfredi (propriétaire du club) et Pietro Accardi (directeur sportif du club, dont le club vient de communiquer le départ).

Tout pour éviter l’enfer de la Serie C.

