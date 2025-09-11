Gaza : cause commune des rivaux du Genoa et de la Sampdoria

Bien que les tensions soient toujours aussi fortes entre supporters du Genoa et de la Sampdoria, ils ont décidé de mettre leur rivalité de côté pour agir ensemble pour une cause plus grande : Gaza. Plusieurs groupes de supporters se sont joints à l’appel de l’association Music For Peace pour organiser d’importantes actions humanitaires à destination du territoire palestinien ravagé par Israël.

« Si nous perdons contact avec notre navire seulement 20 minutes, nous bloquerons toute l’Europe. » Riccardo Rudino, docker au port de Gênes, n’est pas du genre à blaguer. Surtout pas dans ce contexte. Le 31 août dernier, celui qui est aussi porte-parole du Collectif autonome des travailleurs des ports (CALP) annonçait ainsi le soutien actif des dockers génois à la Global Sumud Flotilla, initiative maritime internationale lancée en 2025 par plusieurs ONG, visant à briser le blocus israélien de la bande de Gaza en acheminant de l’aide humanitaire. 200 tonnes de produits de première nécessité ont été amassées par les dockers, apportant ainsi leur grosse pierre à l’édifice. Autour de Rudino, ce sont plus de 50 000 personnes qui sont réunies par Music For Peace (l’organisation qui a veillé au bon fonctionnement de cette récolte humanitaire, NDLR) dans la zone portuaire ligurienne. S’ils sont là, c’est pour accompagner et donner de la force à ce convoi humanitaire, voulu comme le plus gros de l’histoire, alors que l’État israélien perpétue ses actes génocidaires dans la bande de Gaza.

Toute la ville semble unie par ce projet qui dépasse ses portes. Même ceux qui étaient jusqu’ici irréconciliables. En effet, dans la masse se trouvent à la fois des groupes de supporters du Genoa et d’autres de la Sampdoria, mettant en pause une rivalité pourtant vivace.

Quand Gaza calme les tensions

Dans le même temps, à sept kilomètres du port, au stade Luigi-Ferraris, le Genoa recevait la Juventus. Si la rencontre s’est soldée par une défaite pour les locaux (0-1), dans les travées, plusieurs drapeaux palestiniens ont été brandis, réaffirmant le soutien des Rossoblù à la cause palestinienne. Ça change des insultes envers les voisins de la Samp, qui eux devaient encaisser une défaite 1-3 concédée face à Südtirol en Serie B. « Il y a des choses qui dépassent le football, la cause palestinienne en fait partie. Se taire sur ce qui se passe, c’est accepter. Ce n’est pas notre cas », introduit Gaetano, supporter du Grifone depuis tout petit.

Le soutien à la cause palestinienne ne s’est pas seulement limité aux drapeaux dans les tribunes et au rassemblement du port de la ville. En effet, certains groupes de supporters ont décidé d’utiliser leur fort ancrage local pour soutenir les différentes initiatives humanitaires pour Gaza. C’est notamment le cas de celle lancée par l’association Giacomo Fantoni, créée en hommage à un historique capo de la Sampdoria. « Grâce à la participation et à la générosité de nombreuses personnes, nous avons réussi à livrer trois palettes de produits. Face à l’énorme réponse des citoyens, nous avons décidé d’aller encore plus loin : apporter un soutien financier à la mission de Global Sumud Flotillia, toujours aux côtés de nos amis de Music for Peace, en qui nous avons une confiance absolue et qui représente pour nous un exemple extraordinaire de concret et d’action solidaire », témoignait-elle dans un communiqué.

Quand les questions humanitaires et politiques entrent en jeu, on n’a aucun problème à se serrer les coudes, c’est normal. Gaetano, tifoso du Genoa.

Même état d’esprit chez Figgi do Zena, un groupe de supporters du Genoa. « C’était important pour nous de prendre part à cette initiative », témoigne Gaetano. Le jeune trentenaire ajoute : « On sait qu’on a pas mal d’adhérents, que l’on a un certain poids localement. Quand Music For Peace est venu vers nous, on n’a pas réfléchi. J’ai même reçu des messages d’amis supporters de la Samp pour nous féliciter. » Et ce soutien pour la cause palestinienne des supporters des deux clubs génois ne date pas d’hier : en février 2009, Music For Peace les avait déjà sollicités pour une importante collecte de denrées alimentaires à destination de Gaza (environ 6,5 tonnes avaient été collectées).

Une action menée aux côtés de Genova Insieme, un collectif créé en 1992 et composé de supporters du Genoa et de la Samp dont l’objectif est de réunir ces supporters pour organiser des actions sociales et humanitaires pour la ville. « Mon père a fait partie de cette organisation pendant plusieurs années. Ils ont réalisé plusieurs actions pour les Génois et cela réunissait aussi bien des supporters du Genoa que de la Sampdoria, détaille Gaetano. Encore aujourd’hui, on peut voir des supporters des deux équipes mettre leur rivalité de côté, l’histoire d’un instant, pour participer à des initiatives humanitaires. Quand les questions humanitaires et politiques entrent en jeu, on n’a aucun problème à se serrer les coudes, c’est normal. »

Une trêve, jusqu’à quand ?

Mais plus qu’une paix, ces actions solidaires sont plutôt à décrire comme une trêve, voire une parenthèse, dans les relations toujours aussi électriques entre les deux camps. À la différence d’un Milan-Inter où les tensions se sont atténuées au fil des années, à Gênes, celles-ci sont toujours fortes, pour ne pas dire sanglantes. Exemple en septembre 2024 où de violents affrontements se sont déroulés en amont d’une rencontre de Coupe d’Italie entre les deux clubs. Résultats : pas moins de 41 blessés. Gaetano avoue à demi-mot que « pour les gens extérieurs à tout ça, c’est assez difficile à comprendre. Ils se demandent comment ces mecs peuvent se foutre sur la gueule et ensuite participer à des actions ensemble. » La réponse se trouve dans les fondations de la ville et dans toutes les mentalités : on a ça dans les gènes. « Avec mon ami d’enfance, on est d’accord sur tout, notamment la politique. Mais il reste un tifoso de la Sampdoria, on sait très bien que s’il y a un affrontement entre nos deux groupes, on ne s’embrassera pas », ajoute-t-il.

Reste que le sujet de Gaza semble être un terrain d’entente dans les tribunes de la Botte. En effet, les ultras sont de plus en plus nombreux à apporter leur soutien à la cause palestinienne : de Bologne à Rome, en passant par Florence, Livourne ou encore Naples. L’action des supporters de la Nazionale lors du match contre Israël en est une nouvelle preuve, quand la polémique ne cesse de gonfler autour du match retour prévu à Udine. Et si la Palestine était vectrice de paix dans les curve italiennes ? « La cause palestinienne est ancrée dans le mouvement des ultras en Italie. Je discute souvent avec des supporters d’autres clubs qui me disent qu’ils en parlent souvent entre eux. Certains groupes vont afficher leur soutien à la Palestine directement en tribune avec des banderoles et des drapeaux, d’autres utilisent leur influence pour soutenir les actions humanitaires pour la Palestine dans leur ville », explique Gaetano, avant de conclure : « Nous n’avons pas le pouvoir de totalement changer les choses, mais c’est important de soutenir ces initiatives. Si on peut à notre petite échelle aider et dénoncer ce qui se passe à Gaza, on le fait. »

