Un ancien joueur NBA confondu avec Kylian Mbappé par un chauffeur VTC

Kyks soit-il.

Les fossettes, le teint, la buzz cut et un sourire d’ange… oui, mais quand même, faut pas pousser. Ce lundi, l’ancienne star des Boston Celtics, Isaiah Thomas, a vécu une scène assez improbable lors d’une course Uber. Bon, rien de choquant : on a tous déjà eu un chauffeur un peu… particulier qui part en vrille sur un débat. Mais de là à le confondre avec Kylian Mbappé c’est fort monsieur… Un témoignage qu’il n’a pas hésité à partager avec ses abonnés sur X.

Aujourd’hui dans l’équipe de G-League affiliée au Utah Jazz, la Ligue 2 de la NBA, le multiple All-Star de 36 ans a quand même pris le temps d’expliquer au chauffeur qu’il n’était pas l’attaquant du Real Madrid. Les deux mesurant moins d’1m80, la comparaison pouvait presque se tenir. Isaiah a même tenté de le convaincre en lui montrant des photos de lui… 

Probablement le seul joueur à se faire confondre avec quelqu’un de plus célèbre que lui.

Vinícius égale Karim Benzema et se rapproche de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions

