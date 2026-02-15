S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J22
  • Le Havre-Toulouse (2-1)

Réduit à dix d'entrée, Le Havre fait tomber Toulouse

TB
Le Havre 2-1 Toulouse

Buts : Soumaré (43e et 53e) pour les Hacmen // Sidibé (45e+3) pour le Téfécé

Expulsion : Sangante (2e) pour les Hacmen

Dix combattants. Réduit à dix après quelques secondes de jeu à peine, Le Havre a souffert contre Toulouse. Mais portés par un doublé d’Issa Soumaré, les Hacmen ont fait tomber un Téfécé complètement à l’arrêt ces dernières semaines (2-1). Une issue loin d’être écrite au moment de voir Arouna Sangante tacler beaucoup trop haut Emersonn, écopant d’un carton rouge extrêmement précoce. En infériorité numérique, les Normands s’appliquent alors à bien défendre et imposer de gros duels aux Toulousains. Sans oublier de jouer chaque coup à fond, comme sur cette grossière erreur de Rasmus Nicolaisen exploitée par Soumaré, parti seul battre Guillaume Restes (1-0, 43e). Une avance de courte durée, les visiteurs concrétisant leur domination par Djibril Sidibé sur corner (1-1, 45e+3).

Soumaré puissance deux

Le début de la fin pour le HAC ? Pas vraiment, Soumaré s’infiltrant une nouvelle fois plein axe pour punir la défense toulousaine au retour des vestiaires (2-1, 53e). Le coup d’envoi de plus de 40 minutes à sens unique entre des Violets trop brouillons et des Havrais recroquevillés dans leurs 30 mètres. Entré à la pause à la place d’un Mory Diaw touché, Lionel Mpasi multiplie les parades dans son but (dont cette claquette invraisemblable à l’orée du temps additionnel après une double tête toulousaine sur corner). Et quand Santiago Hidalgo croit enfin égaliser, la VAR détecte un contact du bras de Jacen Russel-Rowe sur sa remise vers l’Argentin. Encore une occasion ratée d’entrer dans le Top 5 pour Toulouse, qui n’a pris qu’un point au cours des trois dernières journées. Le Havre repousse provisoirement Auxerre à douze longueurs.

Un beau duel du ventre mou, tout compte fait.

