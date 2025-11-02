Didier Digard dénonce un acte de racisme lors de Toulouse-Le Havre

Triste fin de match ce dimanche entre Toulouse et Le Havre. D’abord parce que les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge, mais surtout en raison de tensions apparues en fin de partie entre les joueurs. Après la partie, Didier Digard a pointé du doigt le comportement du Toulousain Aron Dønnum, l’accusant d’avoir eu un geste raciste à l’encontre de Simon Ebonog. « Je n’ai pas envie de parler de foot, ce n’est pas le centre de ma vie. Je suis un être humain avant tout. Ce que j’ai vu aujourd’hui, c’est intolérable », a-t-il confié au micro de Ligue 1+.

À l’entame du temps additionnel, le piston toulousain a agité sa main devant son nez en regardant le milieu de terrain normand, averti après l’échauffourée qui s’est ensuivie, tout comme son entraîneur. « Ça montre le problème de la société en France. On ne m’entend pas une fois sur les fautes et là, sur un truc aussi grave, pour se protéger, on me met un jaune, a encore tancé Digard, très mécontent de l’arbitrage de M. Stinat face à une telle situation. Là, ça touche à l’être humain, ce n’est pas le sport. Bien sûr, c’est fantastique, c’est un super divertissement, mais pour moi, c’est surtout pour l’intégration, le plaisir de partager, tous ensemble, tous égaux. Et ça, avec un arbitre à un centimètre… Je veux bien croire qu’il ne l’a pas vu, mais c’est très, très grave. »

Le Toulouse Football Club condamne avec la plus grande fermeté les accusations infondées et particulièrement graves portées à l’encontre d’Aron Dønnum, ainsi que l’instrumentalisation du geste en question. Rien ne saurait justifier de telles allégations, qui portent atteinte à… pic.twitter.com/8ExqoN40k2 — Toulouse FC (@ToulouseFC) November 2, 2025

Dans la soirée, le TFC a réagi en publiant un communiqué dans lequel il « condamne avec la plus grande fermeté les accusations infondées et particulièrement graves portées à l’encontre d’Aron Dønnum, ainsi que l’instrumentalisation du geste en question ». « Rien ne saurait justifier de telles allégations, qui portent atteinte à l’intégrité du joueur et à l’image de notre club », écrit encore l’actuel neuvième de Ligue 1, rappelant être « profondément engagé dans la lutte contre toutes les formes de discrimination et œuvre quotidiennement pour un football respectueux, inclusif et exemplaire, sur et en dehors des terrains ».

PSG, OM, Monaco... Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 11e journée