S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J11
  • Toulouse-Le Havre (0-0)

Didier Digard dénonce un acte de racisme lors de Toulouse-Le Havre

TB
Didier Digard dénonce un acte de racisme lors de Toulouse-Le Havre

Triste fin de match ce dimanche entre Toulouse et Le Havre. D’abord parce que les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge, mais surtout en raison de tensions apparues en fin de partie entre les joueurs. Après la partie, Didier Digard a pointé du doigt le comportement du Toulousain Aron Dønnum, l’accusant d’avoir eu un geste raciste à l’encontre de Simon Ebonog. « Je n’ai pas envie de parler de foot, ce n’est pas le centre de ma vie. Je suis un être humain avant tout. Ce que j’ai vu aujourd’hui, c’est intolérable », a-t-il confié au micro de Ligue 1+.

À l’entame du temps additionnel, le piston toulousain a agité sa main devant son nez en regardant le milieu de terrain normand, averti après l’échauffourée qui s’est ensuivie, tout comme son entraîneur. « Ça montre le problème de la société en FranceOn ne m’entend pas une fois sur les fautes et là, sur un truc aussi grave, pour se protéger, on me met un jaune, a encore tancé Digard, très mécontent de l’arbitrage de M. Stinat face à une telle situation. Là, ça touche à l’être humain, ce n’est pas le sport. Bien sûr, c’est fantastique, c’est un super divertissement, mais pour moi, c’est surtout pour l’intégration, le plaisir de partager, tous ensemble, tous égauxEt ça, avec un arbitre à un centimètre… Je veux bien croire qu’il ne l’a pas vu, mais c’est très, très grave. »

Dans la soirée, le TFC a réagi en publiant un communiqué dans lequel il « condamne avec la plus grande fermeté les accusations infondées et particulièrement graves portées à l’encontre d’Aron Dønnum, ainsi que l’instrumentalisation du geste en question ». « Rien ne saurait justifier de telles allégations, qui portent atteinte à l’intégrité du joueur et à l’image de notre club », écrit encore l’actuel neuvième de Ligue 1, rappelant être « profondément engagé dans la lutte contre toutes les formes de discrimination et œuvre quotidiennement pour un football respectueux, inclusif et exemplaire, sur et en dehors des terrains ».

PSG, OM, Monaco... Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 11e journée

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

00
Revivez Brest-Lyon (0-0)
Revivez Brest-Lyon (0-0)

Revivez Brest-Lyon (0-0)

Revivez Brest-Lyon (0-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!