Lens et Lille se replacent, Metz fait tomber Nantes et n’est plus dernier

Vainqueurs respectivement de Lorient et Angers, Lens et Lille ont profité de ce dimanche après-midi pour se replacer dans les premières places du classement. En bas, Metz a enchaîné une deuxième victoire consécutive à Nantes pour doubler Auxerre. Enfin, Toulouse et Le Havre se sont endormis ensemble.

Les deux bonnes opérations de ce multiplex sont à mettre au crédit de Lille et de Lens. À quelques kilomètres de distance, les deux clubs nordistes se sont imposés pour se replacer dans les hauteurs du classement. Les Sang et Or ont d’ailleurs été les premiers de l’après-midi à frapper grâce à Odsonne Edouard, opportuniste après un corner non repoussé par la défense de Lorient. Une belle entame suivie d’une rencontre bien plus compliquée pour les protégés de Pierre Sage, secoués dans tous les sens après la pause. Et miraculés sur un penalty concédé par Jonathan Gradit mais envoyé sur le poteau par Mohamed Bamba, sorti en pleurs dans la foulée. Une déception d’autant plus grande après le break de Wesley Saïd sur la première frappe lensoise du second acte, avant que Samson Baidoo n’enfonce le clou sur corner. Lens est de retour sur le podium de Ligue 1. Début de scénario relativement similaire à Lille, où la lumière est venue du pied de Felix Correia, parfaitement décalé par Ayoub Bouaddi juste avant la pause. Là encore, la révolte angevine n’aura pas mené à grand-chose dans une seconde période plus ennuyeuse.

Metz enchaîne à Nantes, Toulouse et Le Havre éteints

Les deux autres matchs de l’après-midi n’ont pas offert un grand spectacle. Vainqueur pour la première fois de la saison cette semaine, mais privé de Gauthier Hein, Metz est allé s’occuper de Nantes. Une rencontre loin d’être spectaculaire, jouée sur un coup du sort pour la défense nantaise, entre la sortie kamikaze ratée d’Anthony Lopes et la relance catastrophique de Tylel Tati alors que son gardien était au sol, offrant le but à Giorgi Abuachvili. Une fin de match improbable qui sourit également à Habib Diallo, lancé seul pour aller battre Patrik Carlgren, entré à la place d’Anthony Lopes. Journée punition enfin pour le public du Stadium, qui n’aura pas vu le moindre but entre Toulouse et Le Havre. La grosse occasion du match aura été pour Issa Soumaré, qui voit Guillaume Restes dévier sa tentative en face à face sur son poteau.

Lille 1-0 Angers

But : Correia (45e+3)

Lens 3-0 Lorient

Buts : Edouard (6e), Saïd (77e) et Baidoo (90e)

Toulouse 0-0 Le Havre

Nantes 0-2 Metz

Buts : Abuachvili (82e) et Diallo (89e)

