Dieter Hecking arrive au chevet de Wolfsburg

Danse avec les Loups, saison 2. La réaction ne s’est pas fait attendre. Battu à domicile par Hambourg ce samedi (1-2), le VfL Wolfsburg est avant-dernier de Bundesliga et en grand danger de relégation avec ses 20 petits points. La dernière fois qu’on avait vu le club de Volkswagen en 2. Buli ? C’était lors de la saison 1996-1997, une petite éternité. Pour empêcher ce retour dans l’antichambre, la direction du club a pris le taureau par les cornes en faisant appel à l’un des plus célèbres pompiers de service outre-Rhin : Dieter Hecking, qui, selon Kicker, va remplacer l’entraîneur Daniel Bauer, licencié avec effet immédiat.

Daniel Bauer freigestellt: Der VfL Wolfsburg trennt sich von seinem Cheftrainer. Danke für deinen Einsatz und deine Leidenschaft für unseren Klub, Daniel. Wir wünschen dir für deinen weiteren Weg von Herzen alles Gute! [image or embed] — VfL Wolfsburg (@vfl-wolfsburg.de) 8 mars 2026 à 10:09

Le retour de l’entraîneur de l’année (2015)

Bauer, qui avait pris ses fonctions en novembre dernier, n’est pas le seul à sauter. Il est accompagné par le directeur général du club Peter Christiansen, invité lui aussi à faire ses valises pour faire place nette avant l’opération-sauvetage. Celle-ci ne sera pas menée par un illustre inconnu. Dieter Hecking était en effet l’entraîneur de Wolfsburg entre 2013 et 2016. Une époque bien plus dorée et marquée par une année 2015 XXL. Sous sa houlette, les Loups terminent vice-champions d’Allemagne et remportent le doublé Pokal-Supercoupe. De quoi assurer à Hecking le titre de meilleur entraîneur de la saison.

Sans poste depuis son passage à Bochum, qu’il n’avait pas réussi à empêcher de descendre en 2. Bundesliga la saison dernière, le natif de Castrop-Rauxel a une nouvelle chance de prouver qu’il sait combattre les incendies, même les plus avancés.

