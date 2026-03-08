La liberté d’expression a ses limites. Comme rapporté par The Athletic, le réseau social X (ex-Twitter) a été contraint de supprimer plusieurs publications offensantes publiées par l’outil d’intelligence artificielle Grok au sujet de la disparition de Diogo Jota, du drame de Hillsborough en 1989, ainsi que de la catastrophe aérienne de Munich en 1958 qui avait vu huit joueurs de Manchester United perdre la vie, à la suite de plaintes déposées par Liverpool et Manchester United.

Colère et dégoût pour les clubs concernés

Plusieurs publications de l’outil ont été pointées du doigt au cours du week-end, puisque Grok a répondu à des personnes qui demandaient à l’IA d’Elon Musk de faire des remarques odieuses sur divers évènements tragiques liés au football anglais. À l’instar d’une réponse à un utilisateur qui lui a demandé de « publier un message vulgaire sur le Liverpool FC, en particulier sur ses supporters, sans oublier Hillsborough et le Heysel, sans aucune retenue », ce à quoi Grok a répondu en accusant les supporters de Liverpool d’avoir causé la « bousculade mortelle » lors de la tragédie de 1989, alors que l’enquête achevée en 2016 a officiellement innocenté les supporters de Liverpool de toute responsabilité. Des utilisateurs ont également fait le même genre de demande à propos de la mort de Diogo Jota et du crash de Munich.

Un porte-parole du ministère des Sciences, de l’Innovation et de la Technologie britannique a fustigé les évènements dans les colonnes de The Athletic : « Ces messages sont écœurants et irresponsables. Ils vont à l’encontre des valeurs britanniques et de la décence. Les services d’IA, y compris les chatbots qui permettent aux utilisateurs de partager du contenu, sont réglementés par la loi sur la sécurité en ligne et doivent empêcher la diffusion de contenus illégaux, notamment de propos haineux et injurieux, sur leurs services. Nous continuerons à agir de manière décisive lorsque nous estimerons que les services d’IA ne font pas assez pour garantir la sécurité des utilisateurs. » Le député Ian Byrne a également fait part de sa colère : « Les commentaires mis en avant sont révoltants et totalement inacceptables, et ils vont remplir d’horreur et de dégoût la grande majorité des fans. Il est choquant et bouleversant que des propos haineux comme ceux-ci puissent être générés par Grok sur une plateforme aussi importante. » Selon le quotidien, ces messages feraient suite à l’ouverture, plus tôt cette année, d’une enquête par le gouvernement britannique et l’Ofcom, l’autorité britannique de régulation des communications, sur Grok. Tous les messages ont depuis été supprimés par la plateforme.

Pour le moment, l’entreprise xAI qui gère Grok rase les murs.

