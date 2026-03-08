Novak Djokovic félicite Le Mans

Avec les félicitations du patron. Impliqué parmi les nombreuses stars ayant investi dans le club du Mans, Novak Djokovic affiche son implication dans le projet. Dans la foulée de sa victoire au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells face au Polonais Kamil Majchrzak (4-6, 6-1, 6-2), le Serbe félicité les Manceaux dans une story publiée sur Instagram.

On peut y voir le cri de guerre des tout nouveaux troisièmes de Ligue 2 (provisoires) après leur victoire contre Annecy (3-0), accompagné d’un simple « Allez ». En attendant le résultat de Reims ce lundi à Dunkerque, Le Mans grimpe sur le podium d’un championnat extrêmement serré. La lutte pour la montée en Ligue 1 promet d’être acharnée.

Parce que c’est (leur) projet !

