Troyes renverse Clermont, Le Mans étrille Annecy

Troyes 2-1 Clermont

Buts : Diawara (78ᵉ) pour l’ESTAC // Bamba (51ᵉ) pour le CF38

Renversant. Avant le choc important dans la lutte pour la montée en Ligue 1 entre Saint-Étienne et le Red Star, le leader troyen, longtemps malmené, est parvenu à renverser Clermont ce samedi après-midi (2-1). Incapable de trouver la faille lors du premier acte malgré sa domination, l’ESTAC s’est fait d’abord surprendre au retour des vestiaires par une belle enroulée de Kader Bamba (51ᵉ).

Bien décidés à revenir au score, les hommes ont longtemps douté avant que Kandet Diawara libère le stade de l’Aube. Après une reprise d’Adrien Monfray qui a terminé sur le poteau, l’international guinéen surgit pour égaliser (1-1, 78ᵉ). Dans la foulée, les Troyens, surmotivés, prennent les devants grâce à un coup de casque de Martin Adeline (2-1, 81ᵉ). La rencontre a basculé en trois minutes et l’ESTAC s’en sort très bien. Avec ce 15ᵉ succès cette saison, le troisième consécutif, les hommes de Stéphane Dumont s’assurent de conserver leur première place à l’issue de cette journée.

Le Mans 3-0 Annecy

Buts : Rabillard (16e), Colas (18e) et Quarshie (65e)

Dans l’autre rencontre de 14h, Le Mans n’a laissé aucune chance à Annecy (3-0). Portés par un grand Antoine Rabillard, auteur d’un but et deux passes décisives, les Manceaux se sont très vite rendu le match facile avec deux buts inscrits avant la 20ᵉ minute de jeu. Malgré une pluie de changements, les visiteurs n’y arrivent pas et Edwin Quarshie met fin à tout suspense peu après l’heure de jeu. Après cinq matchs sans victoire, Le Mans, qui est, rappelons-le, le meilleur promu du XXIe siècle en Ligue 2, repart de l’avant et monte provisoirement sur le podium.

Thibaut Courtois peut avoir le sourire.

Les Verts encore leaders, Messi buteur, Bastia toujours pas vainqueur