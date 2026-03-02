S’abonner au mag
Vainqueur à Amiens, Troyes repasse devant Saint-Étienne

  Amiens 0-2 Troyes

Buts : Diawara (52e) et Bentayeb (60e) pour l’ESTAC.

Troyes, Troyes, mon Troyes ! Ce lundi, l’ESTAC a repris la tête de la Ligue 2 en s’imposant sur la pelouse d’Amiens (0-2). Cette seconde victoire de rang fait du bien au club aubois, sérieusement challengé ces dernières semaines par l’AS Saint-Étienne. Les Verts ont en effet remporté leurs quatre derniers matchs, alors que Troyes toussote sacrément depuis le mois de janvier : trois défaites de suite en championnat, suivies d’un nul blanc à Bastia, avant de se relancer par une victoire complètement folle face à Pau (4-3) le 21 février dernier.

Bentayeb fait encore la différence

Bousculés en première période, les Troyens se sont rapidement donné de l’air au début du second acte. Kandel Diawara a ainsi ouvert le score d’une jolie frappe enroulée (0-1, 52e). Quelques minutes plus tard, l’inévitable Tawfik Bentayeb, déjà passeur sur le premier but, a fait le break (0-2, 60e). Le Marocain inscrit là son treizième but de la saison en championnat.

Au classement, les hommes de Stéphane Dumont occupent la première place avec 48 points, devançant l’ASSE de deux unités. Juste derrière, le Stade de Reims, Le Mans et le Red Star pointent à égalité avec 41 points chacun. Amiens, de son côté, reste englué à la seizième place, position de barragiste virtuel, avec 23 points au compteur.

Ça commence à sentir bon la montée pour Troyes.

