Caen, Clermont et Martigues voient le National se rapprocher

La barque de Charon arrive…

Caen, Martigues et Clermont peuvent commencer à sérieusement beaucoup beaucoup s’inquiéter, se gratter les poils et promettre des primes de matchs à chaque victoire jusqu’à fin mai. Les trois derniers de Ligue 2 ont perdu lors du multiplex de cette 26e journée. Le Caen de Michel Der Zakarian, alors qu’il affrontait un Laval vainqueur d’un seul match lors des deux derniers mois, a perdu malgré 18 000 spectateurs présents à D’Ornano (0-1). Sans Alexandre Mendy, Yann M’Vila et Samuel Grandsir, les Normands n’ont jamais réussi à revenir dans un match mal entamé à cause de William Kokolo et malgré un but refusé pour Mickaël Le Bihan juste avant la mi-temps. Caen n’est pas condamné, mais mal barré.

Les Normands restent à six points de Clermont, barragiste qui s’est fait remonter avant de sombrer à Guingamp (1-3). Mons Bassouamina avait fait le plus dur en ouvrant le score, mais Jacques Siwe, Sohaib Nair et un penalty de Rayan Ghrieb ont coulé les Auvergnats, qui n’ont gagné que contre Martigues et Caen depuis début novembre. Martigues, lui, a chuté à Bastia (0-1). La tâche était ardue : Bastia n’a toujours pas perdu à Furiani.

Pas de 0-0 !

Les Corses sont neuvièmes, ont un joli matelas d’avance sur la lutte des gueux, et ne sont qu’à cinq points de Guingamp, cinquième. Ils lutteront pour la montée avec les Bretons, Laval, Annecy et Grenoble, bêtement repris par Ajaccio dans le temps additionnel (2-2). Les Acéistes ont encore marqué sur coup de pied arrêté grâce à Everson Junior Pereira da Silva, et prennent six points d’avance sur Clermont.

Juste devant eux, les Audoniens du Red Star se sont régalés contre Amiens (2-0), gagnent pour la troisième fois d’affilée à Bauer contre des Picards en roue libre, et Troyes a surpris Pau sur le même score. Nicolas de Préville, premier buteur, est éternel.

Vers une bataille à trois entre Martigues, Caen et Clermont ?

Bastia 1-0 Martigues

But : Ducrocq (45e+3) pour les Bastiais

Caen 0-1 Laval

But : Kokolo (6e) pour les Lavallois

Grenoble 2-2 Ajaccio

Buts : Delos (6e) et Jabbari (SP, 81e) pour les Grenoblois // Bamba (16e) et Junior Pereira da Silva (90e+6) pour les Ajacciens

Guingamp 3-1 Clermont

Buts : Siwe (65e), Nair (88e) et Ghrieb (90e+2) pour les Guingampais // Bassouamina (17e) pour les Clermontois

Pau 0-2 Troyes

Buts : De Préville (65e) et Diop (69e) pour les Troyens

Red Star 2-0 Amiens

Buts : Durand (22e) et Benali (SP, 50e) pour les Audoniens

