Le magnifique hommage du Vélodrome à Jean-Louis Gasset

TB
Le magnifique hommage du Vélodrome à Jean-Louis Gasset

Un début d’année rempli d’émotions.

Alors que l’OM retrouve la compétition à domicile contre Nantes, le stade Vélodrome a rendu hommage à Jean-Louis Gasset, ancien entraîneur du club phocéen. Un tifo a notamment été déployé par le virage sud, avant qu’une minute de silence ne soit observée en amont du coup d’envoi.

Décédé le 26 décembre dernier à l’âge de 72 ans, le technicien avait notamment dirigé le club phocéen de février à juin 2024 après le départ de Gennaro Gattuso. Une saison achevée à la huitième place de Ligue 1, mais avec un parcours jusqu’en demi-finales de Ligue Europa.

Une légende, ça laisse des traces dans tous les clubs où elle passe.

Revivez Marseille-Nantes (0-2)

TB

