Jean-Louis Gasset, hymne à l’adjoint

Casquette vissée sur la tête, un accent occitan marqué et le sourire chaleureux, c’est ainsi que continuera de vivre le souvenir de Jean-Louis Gasset. À jamais lié à Montpellier, son club de cœur, où il a évolué comme joueur durant dix ans (1975 à 1985) avant d’en devenir l’entraîneur principal à trois reprises (1998-1999, 2017, 2024-2025), Gasset était plus qu’un gosse de la Paillade. Fils de Bernard Gasset, l’un des membres fondateur du MHSC aux côtés de Louis Nicollin, il a donc rejoint « Loulou » et laisse une place vide dans les foyers des amoureux de la Ligue 1, lui qui était devenu commentateur cette saison pour Ligue 1+.

💫 Le MHSC a appris ce jour avec une immense tristesse la disparition de Jean-Louis Gasset. Fils de Bernard Gasset, l’un des membres fondateurs du club Pailladin aux côtés du Président Louis Nicollin, Jean-Louis a successivement été joueur, éducateur puis entraîneur de l’équipe… pic.twitter.com/F48lz1CFBT — MHSC (@MontpellierHSC) December 26, 2025

Un passionné invétéré

« Dimanche est le dernier match de ma carrière. Que je reste dans le foot, qu’on se serve de mon expérience, mes idées et mes réseaux est une possibilité. Je ne sais pas jardiner, je n’aurai rien à faire. Mais entraîneur, c’est terminé. Ma décision est définitive », annonçait Gasset juste avant le dernier match de la saison de l’Olympique de Marseille face au Havre lors de la saison 2023-2024. Il n’en fut rien. Alors que Montpellier était malmené en championnat, il avait accepté une dernière mission périlleuse pour sauver le club d’une relégation en Ligue 2. Montpellier est bien redescendu d’un étage à la fin de la saison et le troisième passage de Gasset à la Paillade s’est achevé prématurément, à six journées de la fin du championnat, mais qu’importe jusqu’au bout, le football a été sa ligne directrice.

Performant dans l’urgence, Jean-Louis Gasset a souvent su redresser les équipes en déliquescence. Qu’il s’agisse de Caen au tournant des années 2000 qu’il parvient à maintenir en Ligue 1 au terme d’une saison 2000-2001 à rebondissement, lors de son deuxième passage à Montpellier en 2017, ou Saint-Étienne qu’il a laissé à la quatrième place de Ligue 1 lors de la campagne 2018-2019. Il n’était pas du genre à s’accrocher au poste, il a toujours su laisser sa place lorsqu’il sentait que son départ pouvait servir d’électro-choc, à l’instar de sa démission en pleine Coupe d’Afrique des Nations 2023 de son poste de sélectionneur de la Côte d’Ivoire. Les Éléphants menés par Emerse Faé, l’adjoint devenu sélectionneur, ont fini par remporter la compétition sur leur sol. Un joli clin d’oeil vu la carrière de Gasset.

Indissociable de Laurent Blanc

« Avec Laurent Blanc, on a vécu une période positive, on a gagné beaucoup de choses. Il a fait en sorte que les joueurs restent eux-mêmes et puissent s’exprimer. Il imposait très peu de restrictions et il avait un très bon adjoint, un type vraiment fantastique. À deux, ils ont créé un jeu que j’ai rarement joué en club, qui m’a rappelé Barcelone », confiait Ibrahimović dans un entretien à L’Équipe Magazine. Le fameux adjoint encensé par Zlatan en personne était donc Jean-Louis Gasset. Si sa carrière d’adjoint a souvent été liée à celle de l’ancien champion du monde 1998, c’est d’abord avec Luis Fernandez qu’il a commencé sa carrière d’adjoint, déjà au Paris Saint-Germain (2001), puis à l’Espanyol Barcelone lors de la saison 2003-2004, que les deux compères sont parvenus à sauver de la relégation, malgré cinq défaites consécutives lors des sept premières journées de Liga.

Mais c’est son binôme avec Laurent Blanc, qui a donné une nouvelle dimension à Gasset. Coéquipiers à Montpellier, c’est en 2007 du côté de Bordeaux que l’idylle entre les deux pailladins est née. Une success-story aussi rapide qu’impressionnante puisque dès la première saison de leur collaboration, les Girondins ont terminé deuxièmes, avant d’enchaîner sur un triplé historique la saison suivante composé du Trophée des champions, de la Coupe de la Ligue et de la Ligue 1 lors de la saison 2008-2009. Là où Blanc va, Gasset suit que ce soit en Équipe de France (2010-2012) ou au Paris Saint-Germain (2013-2016). Comme à Bordeaux, le duo montpelliérain est parvenu à remporter trois titres lors de leur première saison au club, avant de réussir les deux saisons suivantes à remporter la Coupe de France en plus des trois autres trophées nationaux. Mais l’ambition déjà grandissante de la direction parisienne de remporter la Ligue des champions et les éliminations successives en quart de finale de la compétition (face à Chelsea en 2014, Barcelone en 2015 et Manchester City en 2016) ont eu raison de leur aventure parisienne en juin 2016. La fin de l’époque PSG marque aussi la fin du duo montpelliérain, Laurent Blanc n’a pas repris de club avant 2020 alors que Jean-Louis Gasset est retourné au MHSC dès le 31 janvier 2017. Une carrière d’adjoint puis d’entraîneur pleinement remplie et réussie pour Jean-Louis Gasset qui n’a jamais pu rester sans activité bien longtemps. Sans sortir de sa retraite d’entraîneur il était devenu commentateur pour Ligue1+ cette saison, la rencontre entre le Paris FC et Auxerre lors de la 14e journée de Ligue 1 restera donc sa grande dernière et laisse orphelins les amateurs de la Ligue 1.

« Humainement, Gasset était ce qui se fait de plus rare dans le foot »