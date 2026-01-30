À l’OM, de la friture sur la ligne entre Mason Greenwood et Medhi Bentia ?

Une débâcle à Bruges, une élimination en Ligue des champions, et c’est parti pour une succession de révélations et autres bruits de couloirs. Bienvenue à l’Olympique de Marseille, où rien n’aura été rose cette semaine.

Dans un long article publié ce vendredi, L’Équipe révèle que le directeur du football Medhi Benatia et Mason Greenwood ne seraient plus vraiment copains. Les deux hommes s’éviteraient à la Commanderie et ne s’adresseraient plus la parole, assure le quotidien. Chacun dans son coin, comme à l’école.

Une bisbille remontant à l’été dernier ?

En plus d’ignorer le joueur de 24 ans, l’ancien défenseur serait souvent le premier à critiquer l’Anglais, tant pour ses erreurs sur le terrain que pour son comportement en dehors.

Toujours selon les informations de L’Équipe, Benatia aurait été particulièrement agacé que Greenwood n’ait pas respecté une « obligation commerciale » l’été dernier, sans se soucier des conséquences. Mais les tensions ne se limiteraient pas au duo Benatia – Greenwood : début janvier, le directeur du football aurait également eu un accrochage avec Leonardo Balerdi dans le vestiaire.

Tout est réuni pour voir l’OM enchaîner cinq victoires.

Les matchs entre clubs français en Coupes d’Europe, une vraie rareté