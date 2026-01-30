S’abonner au mag
  • France
  • Olympique de Marseille

À l’OM, de la friture sur la ligne entre Mason Greenwood et Medhi Bentia ?

JE
À l’OM, de la friture sur la ligne entre Mason Greenwood et Medhi Bentia ?

Une débâcle à Bruges, une élimination en Ligue des champions, et c’est parti pour une succession de révélations et autres bruits de couloirs. Bienvenue à l’Olympique de Marseille, où rien n’aura été rose cette semaine.

Dans un long article publié ce vendredi, L’Équipe révèle que le directeur du football Medhi Benatia et Mason Greenwood ne seraient plus vraiment copains. Les deux hommes s’éviteraient à la Commanderie et ne s’adresseraient plus la parole, assure le quotidien. Chacun dans son coin, comme à l’école.

Une bisbille remontant à l’été dernier ?

En plus d’ignorer le joueur de 24 ans, l’ancien défenseur serait souvent le premier à critiquer l’Anglais, tant pour ses erreurs sur le terrain que pour son comportement en dehors.

Toujours selon les informations de L’Équipe, Benatia aurait été particulièrement agacé que Greenwood n’ait pas respecté une « obligation commerciale » l’été dernier, sans se soucier des conséquences. Mais les tensions ne se limiteraient pas au duo Benatia – Greenwood : début janvier, le directeur du football aurait également eu un accrochage avec Leonardo Balerdi dans le vestiaire.

Tout est réuni pour voir l’OM enchaîner cinq victoires.

Les matchs entre clubs français en Coupes d’Europe, une vraie rareté

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 4j
103
151

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!