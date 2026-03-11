« La France ne doit pas perdre ce match ! » Voilà comment se conclut la longue tribune ouverte publiée ce mercredi et cosignée par les présidents de sept clubs de Ligue 1 : Rennes, Lens, Marseille, Le Havre, Metz, Lyon et le Paris FC. À travers leur missive, ils appellent à une réforme « nécessaire et urgente » de la gouvernance du football professionnel français.

Selon eux, celle-ci passera par un changement du statut de la LFP. De « simple association », un modèle jugé « inadapté », elle devrait être remplacée par une « société de clubs, sur le modèle de ce qui existe déjà dans plusieurs grands championnats européens ».

Des mots sur des maux

Cette tribune se base sur le récent rapport de l’UEFA relatif aux « finances et investissements des clubs européens en 2026 » et qui, selon ses auteurs, « met en lumière une réalité préoccupante : l’affaiblissement économique du football professionnel français et son décrochage croissant avec les quatre ligues dominantes du continent (Angleterre, Espagne, Allemagne et Italie) », qui « condamner[ait] » les clubs hexagonaux « à jouer les seconds rôles en Europe ».

Une illustration de ce déclin est à chercher du côté de la crise des droits télé qui n’en finissent plus de plomber cette pauvre Ligue 1 et les investissements de ses clubs (à l’exception du Paris Saint-Germain évidemment) : « Jusqu’au début de la décennie, les droits de la Ligue 1 représentaient environ 700 millions d’euros par an en moyenne. Ils sont aujourd’hui près de trois fois moindres », soulignent les signataires.

Passer la deuxième au plus vite

Par conséquent, il est nécessaire de réagir, en réformant donc le statut de la LFP « pour professionnaliser la gestion des droits audiovisuels et repenser la stratégie de valorisation de notre championnat auprès du public et des diffuseurs ». Une révolution amorcée par le Sénat et dont les clubs signataires espèrent qu’elle sera reprise par le gouvernement, en inscrivant ce « texte fondamental à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale », et ce, « dès ce printemps afin de permettre d’aborder la prochaine saison professionnelle avec une gouvernance renouvelée ».

