Vahid Halilhodžić est officiellement de retour sur le banc du FC Nantes

Comme un petit air de déjà-vu… Ce mardi, le FC Nantes a officialisé l’arrivée de Vahid Halilhodžić sur le banc des Canaris, dans la foulée de l’éviction d’Ahmed Kantari, qui occupait le poste d’entraîneur depuis le mois de décembre dernier. Le coach bosnien assurera son rôle jusqu’à la fin de saison.

Vahid Halilhodžić de retour au Football Club de Nantes ⤵︎ — FC Nantes (@FCNantes) March 10, 2026

Âgé de 73 ans, Vahid Halilhodžić est un visage emblématique de la Ligue 1, qui a notamment connu Nantes en tant que joueur de 1981 à 1986 et en tant qu’entraîneur de 2018 à 2019. Il avait quitté le club en 2019 sur fond de désaccords avec la direction, toujours en place. Il était sans équipe depuis août 2022 et son éviction de la sélection marocaine à quelques mois du Mondial 2022.

Trois coachs en une saison : une moyenne normale pour le FC Nantes de Waldemar Kita.

Ahmed Kantari n’est plus l’entraîneur du FC Nantes, Vahid Halilhodžić devrait arriver