S’abonner au mag
  • France
  • FC Nantes

Vahid Halilhodžić est officiellement de retour sur le banc du FC Nantes

FL
24 Réactions
Vahid Halilhodžić est officiellement de retour sur le banc du FC Nantes

Comme un petit air de déjà-vu… Ce mardi, le FC Nantes a officialisé l’arrivée de Vahid Halilhodžić sur le banc des Canaris, dans la foulée de l’éviction d’Ahmed Kantari, qui occupait le poste d’entraîneur depuis le mois de décembre dernier. Le coach bosnien assurera son rôle jusqu’à la fin de saison.

Âgé de 73 ans, Vahid Halilhodžić est un visage emblématique de la Ligue 1, qui a notamment connu Nantes en tant que joueur de 1981 à 1986 et en tant qu’entraîneur de 2018 à 2019. Il avait quitté le club en 2019 sur fond de désaccords avec la direction, toujours en place. Il était sans équipe depuis août 2022 et son éviction de la sélection marocaine à quelques mois du Mondial 2022.

Trois coachs en une saison : une moyenne normale pour le FC Nantes de Waldemar Kita.

Ahmed Kantari n’est plus l’entraîneur du FC Nantes, Vahid Halilhodžić devrait arriver

FL

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

11
Revivez Newcastle - FC Barcelone (1-1)
Revivez Newcastle - FC Barcelone (1-1)

Revivez Newcastle - FC Barcelone (1-1)

Revivez Newcastle - FC Barcelone (1-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.