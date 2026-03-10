Ahmed Kantari n'est plus l'entraîneur du FC Nantes, Vahid Halilhodžić devrait arriver

Le temps de faire aussi bien que Raymond Domenech des tablettes et puis s’en va. Ahmed Kantari n’est plus le coach du FC Nantes. L’ancien défenseur central n’a pas survécu à la défaite des canaris contre Angers ce samedi (0-1), son huitième revers en dix rencontres de Ligue 1. Le FC Nantes est 17ème du Championnat. L’octuple champion de France va donc connaître un troisième entraîneur cette saison, et son sixième lors des deux dernières saisons, après Pierre Aristouy, Jocelyn Gourvennec, Antoine Kombouaré, Luís Castro et donc Ahmed Kantari.

Sous son management – démarré contre Angers début décembre, le FC Nantes aura pris six points sur trente possibles en Ligue 1, malgré de nombreux renforts lors du mercato hivernal (Rémy Cabella, Frédéric Guilbert, Mohamed Kaba…). Les Jaune et Vert ont également été éliminé en 16èmes de finale de coupe de France. Un bilan presque aussi pire que celui de Raymond Domenech, resté huit matchs sans gagner en début d’année 2021.

Coach Vahid, le retour

Vahid Halilhodžić devrait le remplacer, selon les infos de Ouest-France. L’entraîneur de 73 ans, sans banc depuis son expérience au Maroc en 2022, devrait faire ses débuts à la Beaujoire contre Auxerre, le 22 mars prochain, alors que le FC Nantes est au repos ce week-end, après le report du match PSG-Nantes. L’homme à poigne est déjà passé au club entre 2018 et 2019, entraînant les Nantais lors de la triste période entourant le décès d’Emiliano Sala.

Après le retour de coach Kombouaré et le retour de coach Puel, la Ligue 1 retrouve ses historiques.

Zinédine Zidane a appelé un ancien coach de Nantes pour qu’il devienne son adjoint