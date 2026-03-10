S’abonner au mag
Un ancien adjoint de Pierre Aristouy sur le banc d’Amiens

Dans la Pochat. Barragiste de Ligue 2, Amiens est dans la panade. Pour remédier à cette terrible situation, les Picards ont d’abord beaucoup recruté au mercato d’hiver, avec des joueurs tels que Jérôme Roussillon, Samuel Ntamack, Antoine Léautay ou Ibou Sané. Ensuite, ils ont dit au revoir à leur entraîneur Omar Daf. Restait alors à trouver un nouveau coach. Son nom ? Alain Pochat.

Ancien entraîneur principal de Villefranche, Boulogne et de Bourg-en-Bresse, le Français de 58 ans a aussi été entraîneur assistant de Pierre Aristouy au FC Nantes, quittant la Jonelière en même temps que l’entraîneur. Bayonne, son dernier club, a officialisé le départ de son coach en saluant son bilan : une montée en National 2 pour l’équipe fanion et des promotions pour les équipes féminine et réserve. « Lorsque l’un des nôtres a l’opportunité de réaliser son rêve et de rejoindre le monde professionnel en Ligue 2, notre rôle est aussi de l’accompagner sur ce chemin », écrit gentiment le club formateur de Didier Deschamps. Pochat quitte le Sud-Ouest en troisième position du groupe A de National 2, huit points derrière les Girondins de Bordeaux.

Derniers de Ligue 2, Laval et Bastia peuvent s’inquiéter.

