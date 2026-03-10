S’abonner au mag
  • France
  • Stade rennais

Le Stade rennais met en garde contre les faux recruteurs

EA
2 Réactions
Le Stade rennais met en garde contre les faux recruteurs

Qui ne voudrait pas que son enfant devienne le prochain Dembélé, Doué ou Camavinga ? Reconnu pour sa formation, le Stade rennais a été informé que des personnes mal intentionnées ont commis des actes d’escroquerie et d’usurpation d’identité pour de faux stages de recrutement pour son académie.

Alerte aux brouteurs

Dans un communiqué, les Rouge et Noir rappellent que pour leurs recrutements, essais ou stages, aucune somme d’argent n’est demandée. Ils conseillent aux familles et joueurs d’être vigilants face aux démarchages sur les réseaux sociaux et recommandent d’envoyer un mail au club au moindre doute. Le club a engagé des démarches pour stopper ces escrocs.

Après si vous voulez vraiment dépenser de l’argent dans le vent, vous pouvez aussi acheter ces places pour le PSG.

Les stades au cœur de la campagne pour les municipales

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.