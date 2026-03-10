Le Stade rennais met en garde contre les faux recruteurs

Qui ne voudrait pas que son enfant devienne le prochain Dembélé, Doué ou Camavinga ? Reconnu pour sa formation, le Stade rennais a été informé que des personnes mal intentionnées ont commis des actes d’escroquerie et d’usurpation d’identité pour de faux stages de recrutement pour son académie.

Alerte aux brouteurs

Dans un communiqué, les Rouge et Noir rappellent que pour leurs recrutements, essais ou stages, aucune somme d’argent n’est demandée. Ils conseillent aux familles et joueurs d’être vigilants face aux démarchages sur les réseaux sociaux et recommandent d’envoyer un mail au club au moindre doute. Le club a engagé des démarches pour stopper ces escrocs.

