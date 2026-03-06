S’abonner au mag
2000 personnes arnaquées avec de faux billets pour le PSG

EA
Qu’est-ce qu’on peut être naïf quand on rêve de voir Dembélé en vrai. Autour de 2 000 personnes ont été victimes de revente de faux billets sur TikTok. Deux frères venant de l’Oise revendaient des fausses places pour des matchs du Paris Saint-Germain sur l’application chinoise. Avec leur compte nommé PSG places 75, la magouille des deux escrocs leur aurait rapporté près de 400 000 euros. De quoi s’acheter beaucoup de vrais tickets…

Une lourde sanction

Le parquet de Paris a ouvert une enquête. L’un des deux frangins a été placé en détention, l’autre serait en fuite, rapporte Le Parisien. « Les investigations se poursuivent dorénavant sous la direction du juge d’instruction saisi », indique le parquet de Paris. Les deux hommes risquent jusqu’à cinq ans de prison et 375 000 euros d’amende. Aujourd’hui, leur compte TikTok est fermé.

Le prix des places au Parc des Princes, ça aussi c’est une belle arnaque…

EA

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

