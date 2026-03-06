Pourquoi la 7e place de Ligue 1 risque de ne pas être européenne cette saison

Sortez les calculettes. Les quarts de finale de Coupe de France ont donné leur verdict cette semaine : Lens, Toulouse, Strasbourg et Nice peuvent encore espérer soulever le trophée au mois de mai. Mais ce dernier carré aura aussi des conséquences sur la course à l’Europe en Ligue 1. On fait le point.

Pour rappel, dans une configuration classique, le nouveau format des coupes d’Europe permet d’avoir sept clubs français qualifiés : les trois premiers du championnat disputent la phase de ligue de la Ligue des champions, tandis que le 4e doit passer un tour préliminaire et un barrage pour les rejoindre. En cas d’échec, il est reversé en phase de ligue de Ligue Europa, tout comme le 5e de Ligue 1. Le 6e gagne quant à lui ticket pour les barrages de Ligue Conférence. Enfin, la Coupe de France octroie un billet direct pour la phase de ligue de la Ligue Europa.

Mais si le vainqueur de la Vieille Dame est un des six premiers du championnat, il garde le ticket attribué par son classement (sauf s’il est 6e, auquel cas il joue la Ligue Europa plutôt qu’un barrage de Conférence). Dans ce cas, la place vacante est récupérée par le 7e du championnat, qui obtient ainsi une qualification en barrage de Conférence. Un cas de figure fréquent, puisque Strasbourg en avait bénéficié la saison dernière, tout comme Lens l’année précédente.

En l’état, seule une victoire de Lens offrirait l’Europe au 7e de Ligue 1

Or, la configuration actuelle du dernier carré de Coupe de France pourrait empêcher ce scénario de se reproduire, puisque ni Strasbourg, ni Toulouse, et encore moins Nice ne font actuellement partie du top 6. En l’état, il faudrait donc que la bande à Flotov l’emporte à Saint-Denis pour que le 7e de Ligue 1 ait droit à l’Europe. Si on se fie aux positions actuelles, cela profiterait donc à l’AS Monaco.

Notons qu’il existe également un scénario qui enverrait 8 clubs hexagonaux en Europe : si un club du top 6 gagne la Coupe de France et que Strasbourg remporte la Ligue Conférence tout en terminant 7e de Ligue 1, son triomphe lui offrirait une place en Ligue Europa. La place qualificative pour le barrage de Ligue Conférence ne serait alors plus la 6e ni la 7e place, mais bien la 8e.

C’était quand même plus simple du temps de la Coupe d’Europe des clubs champions, cette histoire.

