À l’usure, Nice se débarrasse de Lorient aux pénos et se qualifie pour les demi-finales

Lorient 0-0 (5-6 TAB) Nice

Tirs au but réussis : Cadiou, Talbi, Kouassi, Katseris et Faye pour les Merlus // Clauss, Sanson, Kevin Carlos, Mendy, Vanhoutte et Ali Cho pour les Aiglons

Tirs au but manqués : Soumano, Avom et Meïté à Lorient // Bernardeau et Louchet à Nice

Expulsion : Pagis (44e) pour le FCL

Lorient a tout essayé… en vain. Finalement, c’est l’OGC Nice qui devient ce mercredi soir le deuxième qualifié pour les demi-finales de Coupe de France, après Strasbourg mardi. Si les Aiglons, malgré leur supériorité numérique pendant plus d’une mi-temps, n’ont pas été la meilleure équipe sur le terrain, ils ont eu le mérite d’être entrés dans les cerveaux lorientais lors de la séance de tirs au but. Valeureux pendant toute la rencontre, les Merlus ont surtout raté deux balles de match et permis à Nice de revenir et de s’imposer. Sans gloire, mais avec la qualif’ au bout (0-0, 5-6 TAB).

Diouf en héros, Pagis en zéro

Que retenir du temps réglementaire ? Un score nul et vierge, pendant lequel on s’est franchement ennuyé. Le seul « piment » de la rencontre aura sans doute été ce carton rouge reçu par Pablo Pagis, arrivé beaucoup trop fort au duel sur Charles Vanhoutte. Les deux pieds décollés du fils de Mickael auront contraint l’arbitre à le mettre dehors. Ce n’est pas pour autant que Nice a trouvé la solution, même en jouant plus d’une mi-temps en supériorité numérique.

Il aura fallu attendre les plot twist de la séance de tirobs pour trouver un vrai intérêt à cette rencontre. Condamné au banc en championnat, l’homme serviette Yehvann Diouf a bien profité du peu de temps de jeu qu’il a pour se montrer, et notamment en stoppant la dernière tentative de Bamo Meïté pour qualifier les siens vers une excitante demie de coupe nationale qui devrait ajouter un peu de sel à la fin de saison niçoise.

Lorient peut quand même nourrir quelques regrets…

