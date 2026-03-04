S’abonner au mag
Les mots de Mastantuono envers l'arbitre de Getafe-Real étaient tout sauf tendres

Quand on pète un câble, on le paie. Et là, c’est Franco Mastantuono qui règle la note. Dans le temps additionnel de la défaite du Real Madrid face à Getafe (0-1), l’ancienne pépite de River Plate s’en est ouvertement pris à l’arbitre de la rencontre tandis que celui-ci venait de siffler une faute pour Getafe. Jorge Luis Borges n’a qu’à bien se tenir : l’héritage littéraire argentin est assuré.

Selon le rapport de l’arbitre, le gaucher de 18 ans se serait exclamé « Quelle honte, quelle putain de honte ! » en cachant sa bouche d’un geste de la main. Une réaction qui lui a valu un carton rouge, sans le calmer puisque balançant sur le chemin des vestiaires : « On ne peut pas leur parler à ces arbitres… La chatte à sa mère, fils de pute ! »  Comme le relaie Marca, la commission de la Liga a sanctionné cette douce prose de deux matchs de suspension. Mastantuono sera donc absent contre le Celta de Vigo le 6 mars et contre Elche la semaine suivante.

Le carton jaune de Tchouaméni confirmé

Les Merengues avaient par ailleurs fait appel pour que le carton jaune d’Aurélien Tchouaméni soit enlevé. Mais rien ne leur sourit sur ce match, la commission rapportant que « l’intensité du contact entre les deux joueurs doit être appréciée par l’arbitre et qu’il relève de son autorité d’apprécier les événements du jeu. »

C’est Vinicius qui va finir par se sentir seul sur le front de l’attaque…

