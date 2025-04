Sans briller, le Real reste en course pour le titre en dominant Getafe

Getafe 0-1 Real Madrid

But : Güler (21e)

Simple, basique.

Face à son voisin Getafe, le Real Madrid a livré ce mercredi soir une petite prestation, mais a assuré l’essentiel en l’emportant sur la plus petite des marges (0-1). Bien que dominateurs, les Merengues, remaniés, peinent à se montrer dangereux. Il faut attendre la 21e minute et un éclair d’Arda Güler pour frissonner : après une contre-attaque mal négociée par les siens, la pépite turque hérite du cuir à l’extérieur de la surface et tente une frappe soudaine, qui ne laisse aucune chance à David Soria. Mis à part ce pion, pas grand-chose à se mettre sous la dent lors de ce premier acte.

Le rythme s’accélère en seconde période lorsque les locaux se décident enfin à se montrer dangereux. D’abord la reprise d’Álvaro Rodríguez est contrée in extremis au point de penalty (56e), avant que Mauro Arambarri, trouvé par Borja Mayoral, ne manque de peu la balle de l’égalisation (73e). Après la perte sur blessure de David Alaba à la mi-temps, son remplaçant Eduardo Camavinga est également sorti, visiblement touché à l’adducteur gauche. En toute fin de rencontre, Thibaut Courtois sauve le Real Madrid grâce à une parade décisive sur une frappe axiale d’Álvaro aux 20 mètres (90e+7). On n’en restera là. En assurant le strict minimum, les Madrilènes reviennent à quatre points du leader Barcelone et restent en course pour décrocher la Liga.

Oui, ce sera haletant jusqu’au bout.

Ancelotti donne des nouvelles de Mbappé et évoque son avenir au Real Madrid