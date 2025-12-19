S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Manchester United

Scott McTominay vient au secours de Manchester United

SF
Scott McTominay vient au secours de Manchester United

Sans rancune.

C’est un cas parmi d’autres : celui d’un ancien joueur de United, désormais épanoui loin de Cottonopolis. Depuis son départ, Scott McTominay a littéralement fait exploser sa trajectoire de carrière. Longtemps perçu comme un milieu rugueux et prometteur du royaume, l’Écossais a finalement décidé de quitter son club formateur pour vivre la dolce vita à Naples à l’été 2024. Un choix plus que payant : dès sa première saison, il est sacré meilleur joueur de Serie A et remporte le Scudetto avec les Azzurri.

Pour autant, McTominay estime que les critiques envers les Red Devils sont souvent excessives. « C’est trop facile de dire : “Oh, ils ont quitté Man United et maintenant ils sont bons.” Évidemment, quand les joueurs s’en vont et jouent plus de matchs, ils prennent plus de confiance que lorsqu’ils jouent moins à United. Mais quand tu es à United, tu dois gagner ces minutes, comme Bruno », explique-t-il à CBS.

Pompier même pour les copains

Scott vient aussi à la rescousse de son ancien coéquipier Marcus Rashford et de sa fin de cycle à Manchester. Selon lui, l’ailier de 28 ans est déjà une légende du club, mais sa dégringolade a été amplifiée par le traitement médiatique : « Quand tu es à Manchester United, les projecteurs sont directement braqués sur toi, et ça donne l’impression que c’est bien pire que ce que ça ne l’est vraiment. »

Arrivé au club à l’âge de 6 ans, McTominay tient à défendre son ancienne institution : « C’est simple de blâmer United en tant que club. Ce club m’a tout donné : il m’a aidé dans ma nutrition, dans mon entraînement, tactiquement. Tout est là pour que tu arrives au succès. Ce n’est pas comme s’ils ne faisaient pas ce que les autres clubs font. »

Bon, après, recruter Šeško, c’est quand même une belle douille.

Bruno Fernandes allume la direction de Manchester United

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Safonov doit-il devenir le gardien titulaire du PSG devant Chevalier ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
100
56

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!