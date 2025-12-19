Scott McTominay vient au secours de Manchester United

Sans rancune.

C’est un cas parmi d’autres : celui d’un ancien joueur de United, désormais épanoui loin de Cottonopolis. Depuis son départ, Scott McTominay a littéralement fait exploser sa trajectoire de carrière. Longtemps perçu comme un milieu rugueux et prometteur du royaume, l’Écossais a finalement décidé de quitter son club formateur pour vivre la dolce vita à Naples à l’été 2024. Un choix plus que payant : dès sa première saison, il est sacré meilleur joueur de Serie A et remporte le Scudetto avec les Azzurri.

Pour autant, McTominay estime que les critiques envers les Red Devils sont souvent excessives. « C’est trop facile de dire : “Oh, ils ont quitté Man United et maintenant ils sont bons.” Évidemment, quand les joueurs s’en vont et jouent plus de matchs, ils prennent plus de confiance que lorsqu’ils jouent moins à United. Mais quand tu es à United, tu dois gagner ces minutes, comme Bruno », explique-t-il à CBS.

With players like Rasmus Højlund, Antony & Marcus Rashford seeing success after leaving Manchester United… Is this a trend that Scott McTominay sees as well? 👀 pic.twitter.com/BXLoYbZuAg — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 18, 2025

Pompier même pour les copains

Scott vient aussi à la rescousse de son ancien coéquipier Marcus Rashford et de sa fin de cycle à Manchester. Selon lui, l’ailier de 28 ans est déjà une légende du club, mais sa dégringolade a été amplifiée par le traitement médiatique : « Quand tu es à Manchester United, les projecteurs sont directement braqués sur toi, et ça donne l’impression que c’est bien pire que ce que ça ne l’est vraiment. »

Arrivé au club à l’âge de 6 ans, McTominay tient à défendre son ancienne institution : « C’est simple de blâmer United en tant que club. Ce club m’a tout donné : il m’a aidé dans ma nutrition, dans mon entraînement, tactiquement. Tout est là pour que tu arrives au succès. Ce n’est pas comme s’ils ne faisaient pas ce que les autres clubs font. »

Bon, après, recruter Šeško, c’est quand même une belle douille.

