Scott McTominay élu joueur de la saison en Italie

Scott McTopinay.

Une saison, c’est ce qu’il aura fallu à Scott McTominay pour écrire sa petite histoire en Italie. Sacré champion avec Naples sur le fil ce vendredi soir, l’Écossais a en effet été élu joueur de la saison en Serie A. Un sacre individuel assez logique pour le milieu de terrain, véritable homme fort de la bande d’Antonio Conte.

Le patron du jeu à Naples

En chiffres, McTominay a ainsi tout réussit, ne manquant que quatre rencontres (dont trois durant l’été, en attendant l’officialisation de sa signature) et marquant douze buts (pour six passes décisives) rien qu’en championnat. À 28 ans, l’ancien de Manchester United tient donc enfin son année référence et peut désormais briguer le statut de patron napolitain pour les campagnes à venir.

L’âge de la maturité.

Naples est champion d’Italie !