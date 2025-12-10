S’abonner au mag
Le Bayer et Newcastle se bagarrent sans vainqueur, Benfica mate Naples

TJ
À ça de la soirée dodo…

Heureusement, Arsenal et Manchester City ont mis un peu de spectacle ce mercredi soir. Il y en a aussi eu en Allemagne, où le Bayer Leverkusen et Newcastle n’ont su se départager à l’issue d’une belle baston (2-2) où le suspense s’est prolongé jusqu’en fin de match, et une égalisation d’Alejandro Grimaldo en toute fin de rencontre. Ce qui permet au Bayer d’accrocher le nul, et de rester barragiste (20e), quand Newcastle reste bien placé dans cette phase de ligue (12e), même si une victoire lui aurait assuré les seizièmes.

Quand Reus mate Dortmund dans le mur jaune

Sur les autres pelouses européennes, on peut noter la victoire solide du Benfica contre le Napoli (2-0), tout comme la Juventus sur le même score contre les outsiders de Paphos, qui par la même occasion sort du rang des barragistes à deux journées de la fin. Un bol d’air pour la Juve, bon barragiste, et son attaquant Jonathan David, second buteur de la Vieille Dame.

L’image de la soirée était étonnamment du côté de Dortmund, où le match nul contre Bodø (2-2) ne restera pas dans les annales. Ce qui restera, en revanche, c’est sans doute cette image de Marco Reus. En pleine intersaison avec le Los Angeles Galaxy, l’idole du BvB a profité de ses vacances pour enfiler l’écharpe de son club de toujours et venir le supporter comme un gamin dans le mythique mur jaune de Dortmund.

Que c’est beau, le foot.

  Bayer Leverkusen 2-2 Newcastle

Buts : Guimarães (CSC, 13e) et Grimaldo (88e) pour le Bayer // Gordon (SP, 51e) et Miley (74e) pour les Magpies 

  Benfica 2-0 Naples

Buts : Ríos (20e) et Barreiro (49e) pour les Benfiquistes

  Dortmund 2-2 Bodø/Glimt

Buts : Brandt (18e et 51e) pour le BvB // Aleesami (42e) et Hauge (75e) pour Bodø

  Juventus 2-0 Paphos

Buts : McKenny (67e) et David (73e) pour la Juve

Naples bat la Juventus grâce au 7

TJ

