  FC Nantes

Luís Castro très touché face à la presse

TB
Luís Castro très touché face à la presse

Adi Hütter se sent toujours aussi seul.

Annoncé sur la sellette en raison des mauvais résultats du FC Nantes ces dernières semaines, Luís Castro est apparu très touché face à la presse ce mercredi, à deux jours d’un déplacement extrêmement périlleux à Angers. « Je le prépare du mieux possible. Après, je suis humain comme tout le monde, c’est normal que quand je lis tout ce qui s’écrit, je ne suis pas content, a-t-il reproché aux journalistes présents, alors que son avenir et les difficultés de son équipe ont fait l’objet de nombreux articles récemment. Quand vous dites que je ne parle pas avec la direction, ce n’est pas vrai. C’est aussi dans mes principes. Vous touchez l’homme et l’éducation que mon père m’a donnée et ça vraiment, ça me fait mal. Vous touchez l’homme, c’est un manque de respect. »

L’ancien coach de Dunkerque, arrivé sur les bords de la Loire cet été dans le but d’y développer ses idées de jeu, en a également profité pour tenter de rassurer sur l’avancée de son projet. « Les joueurs ont envie de changer les choses. Les supporters du club méritent mieux, a-t-il affirmé. Je serais beaucoup plus inquiet si les joueurs ne comprenaient pas la tactique, si la stratégie de match n’était pas bonne, que sur un match avec beaucoup d’intensité comme contre Monaco (3-5) ils n’étaient pas capables de le faire physiquement, que si dans la semaine ils disent qu’on ne travaille pas… » Malgré l’actuelle 17e place des Canaris, incapables de gagner depuis fin octobre, pas question donc de céder à la panique pour le technicien portugais.

Quelqu’un a des nouvelles d’Antoine Kombouaré, au cas où ?

Youth League : le PSG accroché mais qualifié sur la pelouse de Bilbao

TB

