Entre les deux huitièmes de C1 contre Chelsea, PSG-Nantes reporté

Sacré coup de pouce. Bon ami du PSG, le FC Nantes a, comme la saison dernière, cédé aux faveurs du club parisien. Après avoir demandé aux Nantais de reporter le match aller en août, les Parisiens ont demandé aux Nantais de reporter le match de la 26e journée de Ligue 1 pour préparer au mieux la double confrontation contre Chelsea en Ligue des champions. La décision a été acceptée par le conseil d’administration de la LFP.

Le huitième de finale des Parisiens se jouera les 11 et 17 mars prochains. Chelsea, pendant ce temps-là, doit affronter Arsenal, Aston Villa, Wrexham et Paris en onze petits jours.

PSG-Nantes le 20 avril

Initialement prévue le 15 mars prochain, la rencontre PSG-Nantes se tiendra la semaine du 20 avril, a indiqué la LFP dans un communiqué. La date et l’heure seront prochainement communiquées. Dans la panade en Ligue 1, le FC Nantes devra donc se fader une semaine à trois matchs, alors qu’il sortira d’une période cruciale. En avril, Metz, Auxerre et Brest sont au programme, avant un enchaînement Paris – Rennes – Marseille à faire pâlir n’importe quelle équipe du bas de tableau. Pour remercier les Canaris, reste à Nasser el-Khelaïfi à offrir une Ligue 2 en chocolat à Waldemar Kita. Nantes, qui se battait déjà pour sa survie la saison dernière, avait arraché un nul 1-1 à la Beaujoire, fin avril.

La saison dernière, ça avait réussi aux deux équipes.

«Les clubs français doivent servir les intérêts du PSG» dénoncent les supporters nantais