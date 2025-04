Le Paris Saint-Germain contrarié à Nantes

Longtemps mené après un but de Vitinha à la demi-heure de jeu, Nantes a trouvé les ressources pour égaliser en fin de match dans une rencontre en retard comptant pour la 29e journée de Ligue 1. Une bonne affaire dans la course au maintien, pour les Canaris. Et un minimum pour le Paris Saint-Germain, qui est toujours invaincu sur la scène nationale.

Nantes 1-1 PSG

Buts : Augusto (83e) pour Nantes // Vitinha (33e) pour le Paris Saint-Germain

Et au bout, tout le monde est content. Il existe beaucoup de nuls « qui n’arrangent personne », mais celui observé ce mardi soir fait au contraire les affaires de beaucoup : à l’occasion de ce duel en retard comptant pour la 29e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est déjà titré et a poursuivi sa série sans défaite ni blessure (chose importante, alors que les demi-finales de Ligue des champions approchent)? tandis que Nantes dispose désormais de quatre unités d’avance sur la zone rouge. Autant dire que les Canaris, qui ont longtemps été menés par les visiteurs, se contenteront largement de ce 1-1 obtenu dans la douleur.

80% de possession de balle et un but en faveur du PSG

Alors qu’il essuie quelques critiques actuellement, Vitinha répond en partie à ses détracteurs en étant le seul à faire trembler les filets en première période : à la demi-heure de jeu, le milieu de terrain profite d’un joli travail d’Ousmane Dembélé et du relais de Lee Kang-in pour ouvrir le score d’une volée du gauche opportuniste. Déjà 1-0 pour les favoris de la soirée, les outsiders risquent de bien galérer !

C’est ensuite João Neves qui se montre dangereux, la frappe du Portugais étant stoppée par Patrik Carlgren (le gardien suédois ayant été préféré à Alban Lafont, de retour dans le groupe en raison de la blessure d’Anthony Lopes). Mais attention, Nantes n’est pas en reste malgré ses 20 % de possession de balle dans ce match plutôt tranquille : Matthis Abline se crée par exemple une belle situation en début de partie, sauf que son sombrero ne suffit pas à le mettre en parfaite position de tir.

Une égalisation méritée pour les Canaris

Largement dominés et n’ayant pas cadré une seule tentative avant la pause (contre trois en faveur de Paris), les Canaris n’ont cependant pas d’autres choix que d’accélérer s’ils veulent récupérer au moins un point. Le problème ? En maîtrise et organisé, le champion de France n’entend pas lâcher son succès et encore moins son invincibilité. La rencontre, qui ressemble davantage à un taureau qu’à une partie de football en dépit des offensives locales, se fait donc assez avare en réelles occasions de but.

Fabian Ruiz manque de peu la réalisation contre son camp, Marquinhos sauve les siens devant Moses Simon… et Gianluigi Donnarumma évite l’égalisation, d’une parade dégoûtant Jean-Charles Castelletto. Alors, la bande d’Antoine Kombouaré a-t-elle laissé passer sa chance ? Non : si Vitinha ou Bradley Barcola loupent le break et Gonçalo Ramos touche la barre, Douglas Augusto remet finalement les deux équipes au même niveau ! Pas trop grave pour le PSG, mais très précieux pour son adversaire.

Nantes (5-3-2) : Carlgren – Amian, Zézé, Castelletto, Pallois (Mohamed, 73e), Cozza – Augusto, Lepenant, Chirivella (Kadewere, 86e) – Abline (Centonze, 86e), Simon. Entraîneur : Antoine Kombouaré.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Zaïre-Emery (Barcola, 62e), Marquinhos, Beraldo, Mendes (Pacho, 62e) – Neves, Vitinha, Ruiz – Lee (Ramos, 63e), Dembélé (Doué, 63e), Kvaratskhelia (Mayulu, 71e). Entraîneur : Luis Enrique.

