  • Turquie
  • Fenerbahçe

Arrêté par la police turque, le président de Fenerbahçe dément avoir consommé de la cocaïne

Après les paris sportifs, la drogue.

Le football turc est secoué par un nouveau scandale. Ce mercredi, le président du club de Fenerbahçe, Sadettin Saran, a été arrêté dans le cadre d’une enquête pour trafic de drogue, accusé d’avoir consommé de la cocaïne. Il a été placé en garde à vue pour « trafic de stupéfiants, incitation à la consommation de drogue et usage de stupéfiants », selon un communiqué du parquet d’Istanbul.

Des accusations niées par l’homme de 61 ans, qui a dénoncé une « campagne de diffamation » pour nuire à l’intérêt de son club, actuellement dauphin de Galatasaray dans le championnat turc. « Jamais de ma vie je n’ai consommé cette substance qui, selon eux, a été détectée par le laboratoire médico-légal. Non seulement je n’en ai jamais pris mais je n’en ai même jamais vue de près », s’est-il défendu. Le club s’est également fendu d’un message sur les réseaux sociaux pour soutenir son président.

Sa cote en prend un coup.

Fenerbahçe sauve son invincibilité à la dernière minute

