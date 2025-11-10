S’abonner au mag
  • Turquie

Scandale de paris en Turquie : plus de 1000 joueurs impliqués

SF
Scandale de paris en Turquie : plus de 1000 joueurs impliqués

Grosse cote, gros gain… gros coup de sifflet.

Cela fait maintenant deux semaines que le scandale des paris sportifs a éclaté au sein de la Fédération turque. Après avoir arrêté plusieurs arbitres et les avoir placés en garde à vue, la TFF s’attaque désormais aux joueurs, eux aussi accusés d’avoir enfreint la réglementation.Via un communiqué publié sur son site, la Fédération annonce que 1 024 footballeurs ont été pris en flagrant délit de paris interdits. Oui, 1 024.

Un mercato en novembre ?

Selon le communiqué publié ce lundi, tous ces joueurs ont été renvoyés devant la Commission disciplinaire (PFDK), à titre conservatoire, le temps que la Fédération fasse le ménage dans les vestiaires… Résultat, la TFF discute déjà avec la FIFA pour bricoler une période de transferts d’urgence de 15 jours, en plus du mercato hivernal de la saison 2025-2026, au niveau national, histoire que les clubs puissent encore aligner onze joueurs au casier vierge.

La 2. Lig et la 3. Lig, elles, prendront deux semaines de RTT, le temps que la poussière retombe. En Süper Lig, en revanche, on continue comme si de rien n’était, avec tout de même quelques absents de marque : Ersin Destanoğlu et Necip Uysal (véritable légende du Beşiktaş, 461 apparitions et seul club du joueur) figurent déjà dans la première vague de noms.

Sur les 1 024, 47 joueurs n’auraient été pris qu’avec « un seul mouvement de pari ». L’enquête, elle, continue, sous la houlette d’une TFF bien décidée à nettoyer son foot de ces histoires.

Lucas Chevalier, terrain glissant

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!