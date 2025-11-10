Scandale de paris en Turquie : plus de 1000 joueurs impliqués

Grosse cote, gros gain… gros coup de sifflet.

Cela fait maintenant deux semaines que le scandale des paris sportifs a éclaté au sein de la Fédération turque. Après avoir arrêté plusieurs arbitres et les avoir placés en garde à vue, la TFF s’attaque désormais aux joueurs, eux aussi accusés d’avoir enfreint la réglementation. Via un communiqué publié sur son site, la Fédération annonce que 1 024 footballeurs ont été pris en flagrant délit de paris interdits. Oui, 1 024.

Un mercato en novembre ?

Selon le communiqué publié ce lundi, tous ces joueurs ont été renvoyés devant la Commission disciplinaire (PFDK), à titre conservatoire, le temps que la Fédération fasse le ménage dans les vestiaires… Résultat, la TFF discute déjà avec la FIFA pour bricoler une période de transferts d’urgence de 15 jours, en plus du mercato hivernal de la saison 2025-2026, au niveau national, histoire que les clubs puissent encore aligner onze joueurs au casier vierge.

La 2. Lig et la 3. Lig, elles, prendront deux semaines de RTT, le temps que la poussière retombe. En Süper Lig, en revanche, on continue comme si de rien n’était, avec tout de même quelques absents de marque : Ersin Destanoğlu et Necip Uysal (véritable légende du Beşiktaş, 461 apparitions et seul club du joueur) figurent déjà dans la première vague de noms.

Sur les 1 024, 47 joueurs n’auraient été pris qu’avec « un seul mouvement de pari ». L’enquête, elle, continue, sous la houlette d’une TFF bien décidée à nettoyer son foot de ces histoires.

Lucas Chevalier, terrain glissant