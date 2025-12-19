Que peut encore apporter Thiago Silva en 2026 ?

Libéré de son contrat par Fluminense, Thiago Silva devrait revenir à nouveau en Europe pour un ultime défi. Alors qu’il rêve de disputer la Coupe du monde 2026, qu’est-ce qu’O Monstro a encore dans le ventre ?

Fait du même bois que Luka Modrić, Manuel Neuer ou encore Paolo Maldini, Thiago Silva n’est pas du genre à être fâché avec son âge. À 41 ans, O Monstro, libéré de son contrat à Fluminense mercredi, peut désormais s’engager où il veut. Après une saison et demie sous la tunique carioca, avec qui il n’aura pas exaucé son rêve de remporter un trophée majeur, le défenseur central brésilien souhaiterait retourner en Europe pour se rapprocher de sa femme et de ses enfants, Iago et Isago, tous les deux membres des équipes de jeunes de Chelsea. À cinq mois de la Coupe du monde 2026, son dernier grand objectif, que peut encore apporter Thiago Silva ?

De la sagesse et des émotions

Brassard autour du biceps, Thiago Silva n’a pas déçu pour son retour dans son club formateur. Entouré du portier Fabio (44 ans) et de son binôme Samuel Xavier (35 ans) en charnière centrale, il a joué 66 matchs depuis mai 2024. Mis à part les ischios qui grincent et un petit problème au talon, le corps d’O Monstro reste fiable. Sa décision prise à Milan de « devenir un athlète, pas seulement un joueur de football » porte ses fruits. Auteur d’un Mondial des clubs remarquable, celui qui a été surnommé Benjamin Button par Thomas Tuchel conserve toujours son sens du placement, sa lecture du jeu remarquable et son leadership naturel. Mais ce n’est pas tout puisqu’il reste aussi capable de marquer de sacrés golazos, comme son retourné acrobatique victorieux à la 90e+8 face à la Juventude (1-0) en octobre dernier.

O Fluminense FC informa que o zagueiro Thiago Silva formalizou, na tarde desta terça-feira (16/12), no CT Carlos Castilho, sua rescisão contratual com o clube. Formado nas categorias de base do Tricolor, Thiago encerra sua segunda passagem pela equipe profissional do… pic.twitter.com/0wGG7P8ybg — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 17, 2025

Si bien que de nombreux clubs devraient être tentés d’accueillir le Brésilien cet hiver. Puisqu’il est bien décidé à passer du temps en famille, sa destination privilégiée devrait être l’Angleterre, où il a évolué durant quatre saisons avec Chelsea et glané sa première Ligue des champions. Un retour chez les Blues serait d’ailleurs tout sauf incohérent. Même s’il y a déjà cinq centraux, sans compter Levi Colwill (croisés) et Axel Disasi (écarté), Silva pourrait, grâce à son expérience, apporter énormément à des profils défensifs comme Wesley Fofana (25 ans), Josh Acheampong (21 ans) ou encore Malo Gusto (22 ans). La concurrence et surtout le potentiel manque de temps de jeu qui en découle pourraient pousser l’international brésilien à opter pour un club moins huppé. Histoire d’engranger un maximum de minutes pour attirer l’attention d’un certain Carlo Ancelotti, son ancien entraîneur à l’AC Milan et au PSG.

Un cinquième Mondial dans le viseur

Pour faire partie des plans de Don Carlo, le central devra montrer qu’il a encore les cannes pour performer dans un championnat du top 5 européen. L’AC Milan ou un autre club londonien de Premier League – Arsenal, Tottenham, Fulham, West Ham, Crystal Palace et Brentford au choix – seront sûrement des pistes étudiées par O Monstro. Pas sélectionné depuis la Coupe du monde 2022, où le Brésil n’a pris que trois buts dans le jeu, mais a été éliminé dès les quarts de finale par la Croatie, le cinquième joueur le plus capé de la Seleção (113 sélections) croit dur comme fer en son rêve de participer à un cinquième Mondial.

T’imagines si je termine ma carrière par un titre de champion du monde ? Ce serait le rêve absolu et le moment parfait pour arrêter. Thiago Silva

Surtout qu’aucune charnière centrale ne semble se dégager clairement malgré un bon vivier (Militão, Gabriel, Marquinhos). « Carlo sait qu’il peut compter sur moi, a soufflé Thiago Silva dans une interview à France Football publiée cette semaine. Il sait ce que je peux apporter. Je suis à sa disposition. […] Je ne suis plus appelé depuis le Mondial 2022, mais je me suis dit que ce n’était pas impossible. T’imagines si je termine ma carrière par un titre de champion du monde ? Ce serait le rêve absolu et le moment parfait pour arrêter. » On voit mal comment le « Mister », réputé pour sa classe légendaire, pourrait l’en priver.

