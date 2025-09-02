S’abonner au mag
  • Brasileirão
  • J22
  • Santos-Fluminense ( 0-0)

Au Brésil, Neymar et Thiago Silva se chamaillent

KM
Au Brésil, Neymar et Thiago Silva se chamaillent

Ça s’agite au Brésil, mais pas pour le carnaval.

Au Brésil, la rencontre entre le Santos FC de Neymar et le Fluminense FC de Thiago Silva s’est soldée ce dimanche soir par un score nul et vierge (0-0). Pas de buts dans cette confrontation, mais le spectacle est venu des deux amis brésiliens. En effet, les deux anciens du PSG ont eu une altercation plus ou moins musclée à la 37e minute.

Des frères malgré tout

Quelques poussettes, ajoutées à quelques paroles de provocation. L’ancien du Barça a même parié avec le défenseur en pleine rencontre qu’il marquerait et que son équipe gagnerait : les paris, ce n’est visiblement pas son truc. Les deux Brésiliens ont très rapidement fait abstraction de leur altercation au coup de sifflet final. Neymar a même interrompu l’interview de son pote pour le prendre dans ses bras. 

« Nous sommes de très bons amis. Mais il sait que je veux toujours le battre. Nous sommes tellement compétitifs qu’au PSG et en sélection, ils ont dû nous séparer parce que nous nous sommes disputés. C’est un honneur de pouvoir jouer contre Thiago Silva », a câliné Neymar, avant que le copain s’y mette : « Au-delà de la rivalité, il y a une amitié qui ressemble à une fraternité. C’est un honneur de jouer contre lui. »

Tudo està bem que termina bem.

Christophe Jallet devient adjoint des Espoirs

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le mercato va-t-il vous manquer ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
95
16

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine