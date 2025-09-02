Au Brésil, Neymar et Thiago Silva se chamaillent

Ça s’agite au Brésil, mais pas pour le carnaval.

Au Brésil, la rencontre entre le Santos FC de Neymar et le Fluminense FC de Thiago Silva s’est soldée ce dimanche soir par un score nul et vierge (0-0). Pas de buts dans cette confrontation, mais le spectacle est venu des deux amis brésiliens. En effet, les deux anciens du PSG ont eu une altercation plus ou moins musclée à la 37e minute.

Neymar and Thiago Silva trying to wind each other up. 🇧🇷🤣 pic.twitter.com/dHlexTQ2vA — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) September 1, 2025

Des frères malgré tout

Quelques poussettes, ajoutées à quelques paroles de provocation. L’ancien du Barça a même parié avec le défenseur en pleine rencontre qu’il marquerait et que son équipe gagnerait : les paris, ce n’est visiblement pas son truc. Les deux Brésiliens ont très rapidement fait abstraction de leur altercation au coup de sifflet final. Neymar a même interrompu l’interview de son pote pour le prendre dans ses bras.

Neymar and Thiago Silva 🤝 pic.twitter.com/F9ESJyu5iK — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) April 13, 2025

« Nous sommes de très bons amis. Mais il sait que je veux toujours le battre. Nous sommes tellement compétitifs qu’au PSG et en sélection, ils ont dû nous séparer parce que nous nous sommes disputés. C’est un honneur de pouvoir jouer contre Thiago Silva », a câliné Neymar, avant que le copain s’y mette : « Au-delà de la rivalité, il y a une amitié qui ressemble à une fraternité. C’est un honneur de jouer contre lui. »

Tudo està bem que termina bem.

