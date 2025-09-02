S’abonner au mag
Yahia Fofana s’envole pour la Turquie

JD
Yahia Fofana s'envole pour la Turquie

Fofanadieu !

Après avoir validé sa visite médicale, le gardien Yahia Fofana quitte l’Angers SCO pour la D1 turque à un an de la fin de son contrat. Direction Rizespor pour l’international ivoirien de 25, qui s’y engage pour pas un rond si ce n’est 50% du montant d’une revente future qui seront reversé au club angevin.

Arrivé du Havre en 2022, Fofana sort donc de trois ans pleins du côté de l’Anjou, assortis d’un titre de champion d’Afrique, remporté avec la Côte d’Ivoire en 2024. Son transfert a de quoi faire pousser un grand ouf de soulagement à Emerse Faé, lequel est désormais assuré que son gardien titulaire retrouvera du temps de jeu en vue de la prochaine CAN et des qualifications pour le Mondial 2026.

Depuis le début de la saison, le portier avait en effet été relégué avec la réserve du SCO en N3. A Rizespor, il débarque dans la peau du numéro 1.

Son nouveau club, lui, est actuellement numéro 16 du classement de la Süperlig.

JD

