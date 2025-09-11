De retour pour aider l’AC Ajaccio en R2, Andy Delort déclare sa flamme au club corse

Le romantisme corse.

Redescendu en Régional 2 (7e division) à cause de ses galères de thune, le mythique AC Ajaccio va pouvoir compter sur le retour de plusieurs anciens de la maison prêts à renfiler ce maillot, dont Andy Delort, 33 ans et sans club depuis son départ du MC Alger. L’attaquant international algérien s’en est expliqué, dans un entretien publié sur le site officiel du club.

« Une grande fierté de reporter ce maillot et d’entrer dans l’histoire »

« C’est un club qui m’a donné énormément, clame-t-il. L’ACA, c’est mon club et c’est une grande fierté pour moi de reporter ce maillot et d’entrer dans l’histoire. […] Je me dois de rendre ce que le club m’a donné. […] Pour moi, l’ACA est bien plus qu’un club. Je l’ai d’ailleurs dit tout au long de ma carrière, lorsque je faisais des interviews, je ne cessais de le répéter. Lorsque nous sommes montés la deuxième fois, en 2022, je me souviens avoir demandé à Christophe Galtier de me laisser venir à Ajaccio afin que je puisse fêter l’accession avec tout le monde. La semaine suivante, je mettais un triplé en Ligue 1 ! Autant dire que pour moi l’ACA, c’est très particulier. C’est une ville, une région à laquelle je suis très attaché. » Bon, il ne devait pas non plus crouler sous les sollicitations en ce moment, mais l’histoire est belle.

Thomas Mangani, Riad Nouri et Cédric Avinel devraient eux aussi être de la partie.

Andy Delort et Thomas Mangani à la rescousse d’Ajaccio