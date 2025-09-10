Andy Delort et Thomas Mangani à la rescousse d’Ajaccio

« Bienvenue dans ce vol Air Corsica direction le Régional 2. »

Relégué sportivement en Régional 2 et placé en liquidation judiciaire à la fin de l’été, l’AC Ajaccio s’apprête à recruter de nouveaux matelots pour relancer le navire. D’après Corse Matin, quatre anciens joueurs de l’ACA, Thomas Mangani, Riad Nouri, Cédric Avinel et Andy Delort vont signer dans les prochains jours avec le club corse. Joueur d’Ajaccio entre 2010 et 2013, l’international algérien de 33 ans va redécouvrir le football amateur après une pige loupée à Montpellier tandis que Mangani va sortir à 38 ans de sa retraite.

Le coup de main des anciens

Pour redonner ses lettres de noblesse à l’ACA, d’autres coqueluches connues du football français comptent s’investir dans le club, entre autres Benjamin André, Rémy Cabella et Vincent Marchetti. Ces trois joueurs, passés par Ajaccio au début de leur carrière, ont notamment rejoint le bureau de la direction du club ce lundi.

Pas sûr qu’ils s’occupent des deux affaires judiciaires qui visent l’ACA.

