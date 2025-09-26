L’AC Ajaccio écrit à la FIFA pour rapporter l’escroquerie de Youcef Belaïli

L’empire contre-attaque.

Ce qui devait être un mariage sportif prometteur tourne définitivement au vinaigre. Entre absences mystérieuses, accusations de vol, tensions disciplinaires et histoires d’argent, le feuilleton Youcef Belaïli-AC Ajaccio ressemble désormais à un mauvais thriller juridique. Rétrogradé administrativement en Régional 2 et interdit de recrutement depuis juillet dernier par la FIFA , le club corse est désormais dos au mur et cherche donc à se défendre, lui que se sent pris « en otage ». dans cette affaire. Ainsi, les Corses ont pris leur plume et adressé un courrier à Gianni Infantino, président de la FIFA.

Un faux document qui coûte cher

Dans un communiqué publié ce vendredi, la nouvelle direction, en poste depuis septembre 2025, a essayé de mettre au clair cette affaire ubuesque. Elle rappelle qu’en 2023, Youcef Belaïli a été condamné par le Tribunal arbitral du sport (TAS) à verser 380 000 euros à son ancien club Al-Ahli (fréquenté de 2019 à 2020). Un litige qui à ce moment là, ne concerne pas l’ACA. Sauf qu’un an plus tard, le joueur algérien saisit la FIFA et réclame exactement le même montant aux Ours blancs et rouges, s’appuyant sur un protocole d’accord prétendument signé par l’ancien directeur général Alain Caldarella et l’ancien club saoudien d’Al-Ahli.

Sauf que ce document est selon l’AC Ajaccio un « faux manifeste » et affirme qu’il « n’a jamais existé ! » Le club parle donc d’escroquerie, qui conduit à sa propre « mort clinique », annonce porter plainte et demande la levée immédiate de l’interdiction de recruter. Reste à savoir si l’instance de Gianni Infantino acceptera de débloquer la situation avant que le club ne sombre définitivement.

Sinon, il peuvent aussi se lancer dans une thérapie avec Brest, égalemement traumatisé après le passage de Belaïli.

