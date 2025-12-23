Ce joueur de huitième division anglaise a enfin participé à la CAN

Et si c’était la Bonne année ?

Si la rencontre entre l’Égypte et le Zimbabwe ce lundi (2-1) a surtout été marquée par deux coups d’éclat des stars des Pharaons, Omar Marmoush et Mohamed Salah, elle a aussi été le théâtre d’un autre événement. Juste après la mi-temps, un certain Macauley Bonne a fait son entrée côté zimbabwéen. Un rêve pour celui qui évolue en… huitième division anglaise.

46| Substitution Zimbabwe: Washington Navaya OUT, and Macauley Bonne IN Egypt 🇪🇬 0 - 1 🇿🇼 Zimbabwe#TotalEnergiesAFCON2025 #AFCON2025 #Warriors — Zimbabwe Football Association (@online_zifa) December 22, 2025

Une carrière en dents de scie

Le buteur de Maldon & Tiptree, dans l’Essex, s’était confié à la BBC avant la rencontre. S’il a fait ses débuts avec le Zimbabwe en 2014, le natif d’Ipswich n’avait connu que quatre sélections depuis. Bonne a joué en Championship au cours de sa carrière, puis est passé de la cinquième à la huitième division cette saison. Autant dire qu’une participation à la CAN ne relevait pas de l’évidence. Contre toute attente, l’arrivée d’un nouveau sélectionneur en novembre 2025, le Roumain Mario Marinica, lui a permis de retrouver les Warriors : « Il me connaissait déjà, j’étais bouleversé, j’ai versé quelques larmes. Je suis tellement heureux, je ne peux pas l’expliquer. »

À 30 ans, cette CAN est le premier grand tournoi de sa carrière : « C’est vraiment l’histoire de toute ma carrière, celle d’un parcours semé d’embûches. Aujourd’hui, je joue en quatrième division [hors des quatre ligues professionnelles], j’adore ça, le club, les propriétaires, les joueurs, tout le monde est vraiment génial. »

À Maldon, ses coéquipiers n’en reviennent toujours pas : « Vous savez, c’est très excitant, tout le monde me demande : “Tu vas jouer contre Salah ?”, “Tu vas jouer contre Marmoush ?” » Quelque part, Macauley Bonne lui-même est toujours surpris : « Quelqu’un devrait acheter les droits cinématographiques de cette histoire, car elle ferait un carton au box-office, je vous le garantis. »

Une bien belle histoire comme on aimerait en voir plus souvent, comme dirait Jean-Pierre Pernaut.

