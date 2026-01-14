S’abonner au mag
Les neuf buts de l’OM contre Bayeux font surtout mal au SM Caen

D’une pierre deux coups. Large vainqueur de Bayeux (9-0) en seizièmes de finale de Coupe de France ce mardi soir au stade Michel-d’Ornano, l’OM peut se targuer d’un autre exploit.

Comme l’ont noté de taquins supporters caennais sur le réseau social X, Marseille a marqué en un match plus de buts que le SM Caen cette saison à D’Ornano, habituelle enceinte du club normand.

Seulement sept buts pour Caen cette saison à domicile

En effet, si l’OM en a claqué neuf contre les pensionnaires de Régional 1, Caen n’a réussi à marquer que sept fois en huit matchs à domicile cette saison.

Si les choses partaient bien avec une victoire 3-0 contre Aubagne le 8 août, le bilan est ensuite nettement moins clinquant : une défaite (0-2 contre Versailles), quatre nuls (0-0 contre Dijon, Valenciennes et Paris 13 Atletico, 1-1 contre Rouen) et seulement deux petites victoires (2-0 contre Le Puy, 1-0 contre Bourg-en-Bresse).

Pour ne rien arranger, avant de se faire corriger par l’OM, Bayeux avait justement éliminé le SM Caen au 7e tour de Coupe de France en novembre.

Les Niçois peuvent se rassurer, il y a presque pire qu’eux.

