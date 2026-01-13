L’Olympique de Marseille cartonne Bayeux

Pas de miracle pour Bayeux, pensionnaire de Régional 1 et dernier club amateur en lice dans cette Coupe de France. Sans forcer mais tout de même très sérieusement, les Marseillais se sont imposés 9 à 0 sur la pelouse de Michel-d’Ornano et affronteront Rennes au tour suivant.

Bayeux 0-9 Olympique de Marseille

Buts : Gomes (13e), Traoré (19e), Greenwood (26e, 49e, 90e), Gouiri (32e, 55e), Egan-Riley (80e), Maupay (86e) pour les Phocéens

Pour ce dernier match des 16es de finale de Coupe de France, Bayeux recevait l’Olympique de Marseille, encore en gueule de bois d’avoir perdu le Trophée des champions aux tirs au but face au Paris Saint-Germain, dans une rencontre marquée par les hommages. Si le monde du football français, Marseille en tête, pleure la disparition de Rolland Courbis, un drame a également touché les locaux avec la disparition récente de Franck Leterrier, bénévole du club. Malgré l’écart de six divisions entre les deux formations et le score lourd pour les Normands (0-9), le petit Poucet de la compétition est tombé avec les honneurs devant un stade Michel-d’Ornano plein.

[📺LIVE] 🏆⚽️ #CoupeDeFrance L'hommage du Stade Michel d'Ornano à Rolland Courbis, figure emblématique du football français et à Franck Leterrier, bénévole au sein du @Bayeux_FC, qui nous ont quitté récemment.#FCBOM pic.twitter.com/snW7iyvjxK — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 13, 2026

Une mi-temps pour plier la rencontre

« Oublie que t’as aucune chance, vas-y fonce. On ne sait jamais sur un malentendu ça peut passer. » Une tirade que les joueurs de Bayeux et leurs supporters ont fait leur lors des premières minutes de la rencontre. Que ce soit sur le terrain ou en tribune, les Bayeusains ont honoré la célèbre tirade de Michel Blanc, alias Jean-Claude Dusse dans Les Bronzés font du ski, en tentant d’attaquer en nombre pour essayer à tout prix d’inscrire un but. Mais malgré quelques maladresses, les Marseillais ont tenu bon.

Pire encore pour les locaux, les protégés de Roberto De Zerbi ont puni à chaque fois que les Normands sont sortis en trop grand nombre de leur camp. Après une dizaine de minutes à régler la mire, que ce soit pour Amir Murillo (1re) ou Emerson Palmieri (4e), Angel Gomes est venu libérer les siens juste avant le quart d’heure de jeu en étant à la conclusion d’un superbe mouvement offensif mené par Mason Greenwood et Murillo (1-0, 13e). Pas de place pour les doutes, Hamed Junior Traoré est venu inscrire le but du break quatre minutes plus tard en profitant de la mauvaise sortie d’Oscar Lecanu (2-0, 19e). Les Olympiens ont toutefois continué leur marche en avant, Greenwood (3-0, 26e), puis Amine Gouiri (4-0, 32e) sont venus inscrire leur nom au tableau d’affichage.

L’OM n’a pas levé le pied

Déterminés à inscrire le plus grand nombre de buts possibles, les Olympiens ont continué d’aller de l’avant en seconde période. Déjà buteurs lors des 45 premières minutes, Greenwood (5-0, 49e), puis Gouiri (6-0, 55e) y sont allés de leur doublé. Les deux Olympiens se sont également avérés être le passeur décisif sur le but de l’autre. Conrad Egan-Riley (0-7, 80e) et Neal Maupay se sont également illustrés devant le but (0-8, 86e). Mais le dernier mot a été pour Greenwood venu signer un triplé, le premier de sa saison (0-9, 90e).

L'@OM_Officiel devient la 1ère équipe à avoir inscrit au moins 6 buts en 32e de finales et en 16e de finales lors d'une saison en @coupedefranceCA depuis l'@ogcnice en 1976/77. #CoupedeFrance — Stats Foot (@Statsdufoot) January 13, 2026

Dans une rencontre marquée par la bonne ambiance entre les joueurs, mais également entre les supporters, les Bayeusains ont cherché jusqu’au bout à réduire la marque, objectif fixé par Éric Fouda à la pause, comme il l’a expliqué au micro du diffuseur. Mais Jeffrey De Lange n’a finalement pas eu vraiment l’occasion de chauffer ses gants. L’OM n’a donc pas complété sa collection d’éliminations douloureuses face à des équipes d’amateurs en se faisant surprendre par une R1 et recevra donc Rennes en huitièmes de finale le 4 ou 5 février prochain. Les Marseillais peuvent enfin espérer briser le signe indien d’un titre en Coupe de France qui les fuit depuis 1989, surtout en l’absence du Paris Saint-Germain sur leur chemin.

Bayeux FC (3-4-3) : Lecanu – Lefèvre (Le Calvé, 59e), Delain, Jouan – Mayette, Lemasson (Péan, 60e), Marazzi, Cathrine (Connan, 46e) – Guillotte (Anquetil, 75e), Aubel, Renaux. Entraîneur : Éric Fouda.

Olympique de Marseille (4-2-3-1) : De Lange – Murillo, Pavard, Medina (Egan-Riley, 46e), Emerson (Weah, 46e) – Nadir, O’Riley – Greenwood, Gomes (Bakola, 68e), Traoré (Maupay, 64e) – Gouiri (Mmadi, 64e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.

