Les supporters marseillais rendent un dernier hommage à Rolland Courbis

L’adieu aux larmes. À une heure du coup d’envoi du dernier 16e de finale de cette Coupe de France entre Bayeux et l’Olympique de Marseille, les supporters phocéens présents en parcage au stade Michel d’Ornano de Caen ont déployé une banderole en hommage à Rolland Courbis.

Une figure adorée à Marseille

Disparu ce lundi 12 janvier à l’âge de 72 ans, Rolland Courbis était une figure très appréciée des supporters marseillais pour avoir porté le maillot olympien, puis entraîné le club avec une mémorable remontada face à Montpellier le 22 août 1998 (5-4). Ceux qui ont rallié les 1 000 kilomètres séparant Marseille de Caen ont donc déployé une banderole où il est inscrit : « Repose en paix Rolland ton passage marseillais restera à jamais gravé ».

Et pourquoi pas une remontada pour que les Olympiens puissent lui rendre hommage sur le terrain.

En direct : Bayeux - Marseille (0-4)

