Pep Guardiola conseille à ses joueurs de boire beaucoup de caïpirinhas

Passion barista pour Pep Guardiola ? Il semblerait bien que oui. Quelques minutes après le succès arraché par Manchester City face à Newcastle (2-1) ce samedi, le manager des Citizens a prodigué un conseil plutôt inédit à ses ouailles : s’enfiler des cocktails pour relâcher la pression. « J’ai dit aux joueurs : « les gars, ce qu’il faut faire, c’est boire beaucoup de caipirinhas et de daïquiris pendant ces trois jours de repos ! Profitez de la vie. Et après ça, faites trois séances d’entraînement comme il faut, et allons à Leeds. » À onze journées de la fin, les Citizens ne sont qu’à deux longueurs d’Arsenal, leader.

Le message est passé Pep.

Manchester City revient à deux points d’Arsenal

