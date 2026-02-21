S’abonner au mag
  • Coupe des Pays-Bas U21
  • Quarts
  • Feyenoord-Venlo (3-2)

Le but du week-end a été marqué aux Pays-Bas !

Il s’appelle Resley Kessels, et il n’était pas connu. Jusqu’à maintenant, en tout cas. Et il se pourrait bien que les choses changent, rapidement. Car ce samedi, le joueur des U21 de Venlo a marqué un but égalisateur assez incroyable lors de la défaite des siens en quarts de finale de Coupe contre Feyenoord.

Alors que les visiteurs venaient d’ouvrir le score, le bonhomme a ainsi eu le cran de tenter sa chance dès le coup d’envoi. Résultat : un lob de quatre secondes, une barre transversale rentrante et des images qui font plaisir à voir. Sauf pour le gardien, bien sûr. Ce dernier s’est tout de même qualifié pour les demies, c’est déjà ça !

