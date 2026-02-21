Le Bayern se fait peur, mais assure l’essentiel face à Francfort

Munich 3-2 Francfort

Buts : Pavlović (15e), Kane (20e, 28e) pour le FCB // Burkardt (76e, SP), Kalimuendo (86e) pour la SGE

Comme d’hab’, il ne fallait pas arriver en retard. Cette fois-ci, on ne parle pas forcément du public, mais plutôt de l’adversaire. En 20 minutes, le Bayern fait le break face à une Eintracht qui manque un deuxième succès d’affilée en se réveillant à seulement cinq minutes de la pause, lorsque Jean-Mattéo Bahoya allume le premier pétard des siens. À la pause, le Bayern mène 3-0, puis se rendort et manque de se faire peur en encaissant en dix minutes un penalty de Johnny Bukardt, puis un but casquette d’Arnaud Kalimuendo, sur lequel Jonas Urbig a un peu trop joué avec le feu.

Peu importe, avec ce 19e succès de la saison, les hommes de Vincent Kompany comptent désormais 9 points d’avance sur Dortmund qui affronte Leipzig en fin d’après-midi, avant d’enchaîner avec le (pseudo) Klassiker le week-end prochain. Derrière, Hoffenheim manque de se rapprocher du dauphin après son partage face à Cologne (2-2) bien lancé sur la route du maintien.

Ce qui n’est pas le cas de Wolfsburg, défait à domicile par Augsbourg (2-3) et qui pourrait redevenir barragiste en cas de succès du Werder Brême face à Sankt-Pauli, avant-dernier, ce dimanche. Sans succès depuis sept matchs, l’Union Berlin s’est quant à elle bien réveillée sur sa pelouse en s’offrant un succès de prestige contre le Bayer Leverkusen, de quoi réintégrer le top 10 de la Buli et pas à la 10e place.

Pour voir une Union qui titille les sommets, il faut continuer de se tourner vers la Belgique.

