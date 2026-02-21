S’abonner au mag
Le Bayern se fait peur, mais assure l’essentiel face à Francfort

JD
1 Réaction
Munich 3-2 Francfort

Buts : Pavlović (15e), Kane (20e, 28e) pour le FCB // Burkardt (76e, SP), Kalimuendo (86e) pour la SGE

Comme d’hab’, il ne fallait pas arriver en retard. Cette fois-ci, on ne parle pas forcément du public, mais plutôt de l’adversaire. En 20 minutes, le Bayern fait le break face à une Eintracht qui manque un deuxième succès d’affilée en se réveillant à seulement cinq minutes de la pause, lorsque Jean-Mattéo Bahoya allume le premier pétard des siens. À la pause, le Bayern mène 3-0, puis se rendort et manque de se faire peur en encaissant en dix minutes un penalty de Johnny Bukardt, puis un but casquette d’Arnaud Kalimuendo, sur lequel Jonas Urbig a un peu trop joué avec le feu.

Peu importe, avec ce 19e succès de la saison, les hommes de Vincent Kompany comptent désormais 9 points d’avance sur Dortmund qui affronte Leipzig en fin d’après-midi, avant d’enchaîner avec le (pseudo) Klassiker le week-end prochain. Derrière, Hoffenheim manque de se rapprocher du dauphin après son partage face à Cologne (2-2) bien lancé sur la route du maintien.

Ce qui n’est pas le cas de Wolfsburg, défait à domicile par Augsbourg (2-3) et qui pourrait redevenir barragiste en cas de succès du Werder Brême face à Sankt-Pauli, avant-dernier, ce dimanche. Sans succès depuis sept matchs, l’Union Berlin s’est quant à elle bien réveillée sur sa pelouse en s’offrant un succès de prestige contre le Bayer Leverkusen, de quoi réintégrer le top 10 de la Buli et pas à la 10e place.

Pour voir une Union qui titille les sommets, il faut continuer de se tourner vers la Belgique.

Vincent Kompany pense que Mourinho a fait « une énorme erreur » sur le cas Vinícius

JD

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d'euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu'à cette enquête.

