L’étonnant pas de côté d’Olivier Giroud dans le monde du rugby

JD
3 Réactions
Olivier sait (transformer, c’est mieux). Toujours en course pour le Grand Chelem du Tournoi des six Nations, l’équipe de France de rugby U20 a eu la surprise de voir sa préparation d’avant-match face à l’Italie, ce samedi soir à 21h, conclue par la visite inattendue d’Olivier Giroud.

Le Lillois, qui affrontera Angers ce dimanche, est passé faire un coucou aux Bleuets avant son départ pour le Maine-et-Loire et souhaiter bonne chance aux joueurs qui défieront les Transalpins sur sa pelouse habituelle du Stadium Lille Métropole de Villeneuve-d’Ascq.

Après leur avoir glissé un petit mot d’encouragement et rappelé à quel point il aime les valeurs de l’ovalie que sont « le travail, le respect et l’humilité »Giroud a remis à chacun des titulaires de la rencontre le maillot qu’il portera pour en découdre, avant de recevoir lui-même le sien et de taper la pause avec le groupe.

Sympa en tout cas d’utiliser l’aura du foot pour mettre des sports mineurs en lumière.

Deux potentiels gardiens pour les Bleus supervisés par le staff de Deschamps

JD

