Deux potentiels gardiens pour les Bleus supervisés par le staff de Deschamps

À la fin, il n’en restera qu’un. Compte tenu des performances mitigées de Lucas Chevalier avec le PSG, où il est passé sur le banc et du nouveau sort d’Alphonse Areola, qui est désormais remplaçant à West Ham, la hiérarchie des gardiens de l’équipe de France pourrait être en révision.

Selon L’Équipe, Franck Raviot s’apprête à superviser Jean Butez, solide dernier rempart de Côme, et Mike Maignan, qui trône toujours à son poste à l’AC Milan et chez les Bleus.

Risser et Butez dans les petits papiers ?

L’entraîneur des gardiens de l’équipe de France sera donc dans les tribunes de San Siro pour la partie qui oppose le Milan aux actuels septièmes de Serie A ce mercredi soir. Une occasion pour lui de prendre des nouvelles du titulaire et, pourquoi pas, de récolter des informations sur Butez.

Pour l’ex-portier de la réserve du LOSC (il n’a jamais disputé de match avec les Dogues chez les professionnels), rien n’est joué. En effet, Robin Risser s’affirme également comme un sérieux prétendant. Auteur d’une belle saison avec le RC Lens, l’Alsacien est l’un des grands artisans de la réussite des Sang et Or cette saison. L’Équipe rapporte d’ailleurs que Franck Raviot assistera à Lens – Monaco samedi soir, histoire d’optimiser les différentes analyses de la semaine.

Et de faire un petit coucou à Paul Pogba.

